नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने मौसम को ठंडा और बेहद सुहावना बना दिया है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में उमस अब भी महसूस की जा रही है. इस बार मानसून ने दिल्ली-एनसीआर में समय पर दस्तक दी, जिसके कारण बारिश की गतिविधियां अच्छी रही हैं. सप्ताहांत पर खासतौर से रविवार को बादलों और बारिश की लुकाछिपी के बीच कई बार तेज धूप भी देखने को मिली.

रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 100 से 77 प्रतिशत के बीच रहा। सफदरजंग वेधशाला पर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 6.0 मिमी बारिश दर्ज की गई.

आज भी बारिश होने की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार 25 अगस्त को दिल्ली में मध्यम बारिश की संभावना है. पूरे दिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और हवाएं लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. एनसीआर के अन्य शहरों नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में हल्की बारिश होने की संभावना है. सोमवार के लिए न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

वायु गुणवत्ता में सुधार

लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सोमवार सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 65 दर्ज किया गया, जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में आता है. वहीं एनसीआर के शहरों में भी AQI काफी बेहतर स्थिति में है. फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 92, गाजियाबाद में 98, ग्रेटर नोएडा में 87 और नोएडा में 75. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 100 से नीचे बना हुआ है, जो साफ संकेत है कि बारिश से प्रदूषण पर काबू पाया गया है.

