नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते शनिवार को एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया. भारी बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं ने जनजीवन को प्रभावित किया. राजधानी में मौसम की यह करवट कई जगहों पर मुसीबत बनकर बरसी.वहीं, आज मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी कर तेज बारिश होने की संभावना जताई है.

शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस कम 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा. बीते 24 घंटों में हवा में नमी का स्तर 100 से 65 प्रतिशत के बीच रहा.

रविवार और सोमवार के लिए यलो अलर्ट, तेज बारिश के आसार

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार के लिए दिल्ली-एनसीआर में यलो अलर्ट जारी किया है. आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है. रविवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

वहीं सोमवार, 25 अगस्त को भी बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है. इस दिन अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

AQI लेवल (ETV Bharat)

दिल्ली की वायु गुणवत्ता रही संतोषजनक से मध्यम स्तर पर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार रविवार सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 69 दर्ज किया गया, जो कि 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है. दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों की बात करें तो फरीदाबाद में AQI 88, गुरुग्राम में 40, गाजियाबाद में 56, ग्रेटर नोएडा में 100 और नोएडा में 66 दर्ज किया गया.

हालांकि, दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 100 से ऊपर 'मध्यम' श्रेणी में रहा. इनमें शादीपुर में 126, जहांगीरपुरी में 104, मुंडका में 102 और लोधी रोड में 101 AQI दर्ज किया गया. अधिकांश अन्य क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता 100 से नीचे बनी हुई है, जो मौसम में नमी और बारिश के कारण संभव हुई है.

