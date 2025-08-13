नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से मानसून मेहरबान हुआ है. मंगलवार सुबह से शुरू हुई हल्की से मध्यम बारिश ने राजधानी और आसपास के इलाकों के मौसम को सुहावना बना दिया. बादलों और धूप की लुकाछिपी के बीच पूरे दिन मौसम खुशनुमा बना रहा, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में भी बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है.

इस दौरान मंगलवार को दिल्ली अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम 33.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री कम 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आज भी बारिश की संभावना

वहीं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 13 अगस्त को दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है. अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. नमी का स्तर 55 से 70 प्रतिशत के बीच रहेगा, जिससे वातावरण में हल्की ठंडक महसूस होगी.

तो वही, 14 अगस्त को भी आसमान में बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी और मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन भी मौसम मेहरबान रहने का अनुमान है. उस दिन घने बादलों के साथ गरज-चमक और बारिश की संभावना है, हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की है.

वायु गुणवत्ता का हाल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

वहीं, बारिश के चलते राजधानी की हवा भी कुछ हद तक साफ हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार बुधवार सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 105 दर्ज किया गया. फरीदाबाद में 106, गुरुग्राम में 98, गाजियाबाद में 116, ग्रेटर नोएडा में 115 और नोएडा में 103 रहा, हालांकि दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता संतोषजनक स्तर पर रही.

ये भी पढ़ें- दिल्ली का मौसम: आसमान में छाए काले बादल, किसी भी वक्त हो सकती है रिमझिम बारिश

ये भी पढ़ें- दिल्ली NCR में आज फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी! जानें कैसा रहेगा मौसम व AQI का हाल