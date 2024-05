ETV Bharat / state

दिल्ली में अगले 5 दिन पड़ सकती है महाप्रचंड गर्मी, पारा 50 क्रॉस करने को तैयार, जानिए झमाझम बारिश की डेट? - Delhi Heatwave Alert

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 22, 2024, 8:41 AM IST | Updated : May 22, 2024, 8:49 AM IST

दिल्ली में अगले 5 दिन पड़ सकती है महाप्रचंड गर्मी ( Source: Etv Bharat )

