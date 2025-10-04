ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश थमी, उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल, जाने आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को भी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धूप खिली रहेगी. वर्षा होने की संभावना कम है.

मौसम अपडेट
मौसम अपडेट
Published : October 4, 2025 at 8:05 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान बारिश नहीं हुई. बृहस्पतिवार की झमाझम वर्षा के बाद शुक्रवार को राजधानी में आंशिक रूप से बादल तो छाए लेकिन वर्षा दर्ज नहीं की गई, हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया था, लेकिन पूरे दिन धूप खिली रही. इस बीच उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया.

राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पूर्व की तुलना में करीब दो डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 63 से 100 प्रतिशत तक दर्ज किया गया.

आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को भी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धूप खिली रहेगी. वर्षा होने की संभावना कम है. इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 5 अक्टूबर (रविवार) से 8 अक्टूबर (मंगलवार) तक बारिश का दूसरा दौर शुरू होने की संभावना है. मौसम विभाग ने सोमवार को यलो अलर्ट जारी किया है. इसी दिन से तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी.

वायु गुणवत्ता की स्थिति
वायु गुणवत्ता की स्थिति (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता की स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 112 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 124, गुरुग्राम में 132, गाजियाबाद में 128, ग्रेटर नोएडा में 118 और नोएडा में 105 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

