दिल्ली-NCR में बारिश के बाद छाई हल्की ठंड, गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, जानें मौसम का हाल

Published : October 2, 2025 at 7:44 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर आंधी-तूफान और तेज बारिश कहर बरपाने के लिए तैयार है. राजधानी के आसमान पर काले बादलों का डेरा छाने वाला है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी और दिल्लीवालों को गुलाबी सर्दी की आहट मिलने लगेगी. बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. आज का मौसम मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. 6 और 7 अक्टूबर का पूर्वानुमान