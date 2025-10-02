ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश के बाद छाई हल्की ठंड, गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, जानें मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है.

मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2025 at 7:44 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर आंधी-तूफान और तेज बारिश कहर बरपाने के लिए तैयार है. राजधानी के आसमान पर काले बादलों का डेरा छाने वाला है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी और दिल्लीवालों को गुलाबी सर्दी की आहट मिलने लगेगी.

बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

आज का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

6 और 7 अक्टूबर का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने 6 और 7 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है. इन दो दिनों में विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-बरस के साथ छींटे पड़ सकते हैं. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.

दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता की स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गुरुवार सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 111 रहा. वहीं एनसीआर के शहरों में AQI इस प्रकार दर्ज किया गया, फरीदाबाद 128, गुरुग्राम 135, गाजियाबाद 127, ग्रेटर नोएडा 125 और नोएडा 118. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI स्तर 100 से 200 के बीच बना हुआ है, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है.

