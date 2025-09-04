ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में रात से हो रही बारिश, आसमान में अब भी काले बादलों का डेरा,अगले कुछ घंटों में तेज बारिश की चेतावनी - DELHI WEATHER TODAY

IMD ने अगले 4 दिन बारिश रहने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मानसून अपने आखिरी दौर में है.

दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट (SOURCE: ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 4, 2025 at 8:32 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बुधवार को लगातार तीसरे दिन हल्की से लेकर भारी बारिश का दौर जारी रहा. दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और धूप भी नहीं निकली. मौसम विभाग की मानें तो अभी तीन-चार दिन और बारिश के आसार हैं.

बुधवार देर रात से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है,मौसम विभाग के अनुुसार कल बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 32.3 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस दौरान बीते 24 घंटे में दिल्ली में 19.8 और बुधवार शाम 5:30 बजे तक 9.1 एमएम बारिश दर्ज की गई. नजफगढ़ में 5, रिज में 59.6, आया नगर में 54.8 पालम में 22, लोधी रोड में 18.2 और मयूर विहार में 38 एमएम बारिश दर्ज की गई.

वहीं, मौसम विभाग ने आज राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार के लिए भी हल्की स्तर की वर्षा होने की संभावना जताई है. इस दौरान आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. ऐसे में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

IMD के अनुसार, दिल्ली-NCR में मॉनसून अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है. 6 सितंबर तक हल्की बारिश जारी रहेगी, लेकिन इसके बाद बारिश की तीव्रता कम हो सकती है. तापमान में धीरे-धीरे इजाफा होगा, और सितंबर के मध्य तक मॉनसून विदाई ले सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 66, गुरुग्राम में 65 गाजियाबाद में 72, ग्रेटर नोएडा में 80, नोएडा में 65 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

