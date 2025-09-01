ETV Bharat / state

दिल्ली में आज कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, जानिए मौसम का हाल - DELHI WEATHER TODAY

IMD के मुताबिक सितंबर में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. आज कई इलाकों में बूंदाबांदी और कई इलाकों में हैवी रेन का अलर्ट है.

Etv Bharat
दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट (PHOTO SOURCE: PTI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 1, 2025 at 7:36 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: पूरे देश में कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही मची हुई है. देश की राजधानी और दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात करें तो अगस्त के महीने में अनुमान के मुताबिक अधिक बारिश हुई है. मौसम विभाग की माने तो सितंबर महीने की भी शुरुआत आज बारिश से होने जा रही है.

इस बीच कल रविवार को बादलों की लुकाछिपी चलती रही, बीच-बीच में धूप भी निकली, लेकिन देर शाम तक बारिश का इंतजार जारी रहा. इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री कम 32.1 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 89 से 74 फीसदी तक रहा. लोधी रोड पर भी बूंदाबांदी देखी गई.

दिल्ली-NCR में भारी बारिश का येलो अलर्ट
दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. राजधानी के पूर्वी भाग, दक्षिण-पूर्वी हिस्से और मध्य दिल्ली के अलावा शाहदरा में भी आज बारिश की संभावना है.

तापमान में भी गिरावट
मौसम विभाग ने एनसीआर के कुछ इलाकों में भी बरसात का अनुमान जताया है. मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. यहां मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान देता है.

दिल्ली की हवा में सुधार, AQI हुआ बेहतर
केंद्रीय प्रदूषण एक नियंत्रण बोर्ड सीसीबी के अनुसार राष्ट्र राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही रिमझिम बारिश के बाद औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी सुधार हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88 गुरुग्राम में 76 गाजियाबाद में 86 ग्रेटर नोएडा में 77 और नोएडा में 65 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

ये भी पढे़ं- दिल्ली NCR में आज जमकर बरसेंगे बदरा, IMD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, पढ़िए मौसम का हाल

ये भी पढ़ें- दिल्ली-एनसीआर में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश, जानें मौसम विभाग का नया अपडेट

नई दिल्ली: पूरे देश में कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही मची हुई है. देश की राजधानी और दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात करें तो अगस्त के महीने में अनुमान के मुताबिक अधिक बारिश हुई है. मौसम विभाग की माने तो सितंबर महीने की भी शुरुआत आज बारिश से होने जा रही है.

इस बीच कल रविवार को बादलों की लुकाछिपी चलती रही, बीच-बीच में धूप भी निकली, लेकिन देर शाम तक बारिश का इंतजार जारी रहा. इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री कम 32.1 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 89 से 74 फीसदी तक रहा. लोधी रोड पर भी बूंदाबांदी देखी गई.

दिल्ली-NCR में भारी बारिश का येलो अलर्ट
दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. राजधानी के पूर्वी भाग, दक्षिण-पूर्वी हिस्से और मध्य दिल्ली के अलावा शाहदरा में भी आज बारिश की संभावना है.

तापमान में भी गिरावट
मौसम विभाग ने एनसीआर के कुछ इलाकों में भी बरसात का अनुमान जताया है. मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. यहां मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान देता है.

दिल्ली की हवा में सुधार, AQI हुआ बेहतर
केंद्रीय प्रदूषण एक नियंत्रण बोर्ड सीसीबी के अनुसार राष्ट्र राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही रिमझिम बारिश के बाद औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी सुधार हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88 गुरुग्राम में 76 गाजियाबाद में 86 ग्रेटर नोएडा में 77 और नोएडा में 65 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

ये भी पढे़ं- दिल्ली NCR में आज जमकर बरसेंगे बदरा, IMD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, पढ़िए मौसम का हाल

ये भी पढ़ें- दिल्ली-एनसीआर में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश, जानें मौसम विभाग का नया अपडेट

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHIAUSMAM DELHI RAIN TODAYDELHI FORECASTदिल्ली का मौसमDELHI WEATHER TODAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.