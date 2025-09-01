नई दिल्ली: पूरे देश में कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही मची हुई है. देश की राजधानी और दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात करें तो अगस्त के महीने में अनुमान के मुताबिक अधिक बारिश हुई है. मौसम विभाग की माने तो सितंबर महीने की भी शुरुआत आज बारिश से होने जा रही है.

इस बीच कल रविवार को बादलों की लुकाछिपी चलती रही, बीच-बीच में धूप भी निकली, लेकिन देर शाम तक बारिश का इंतजार जारी रहा. इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री कम 32.1 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 89 से 74 फीसदी तक रहा. लोधी रोड पर भी बूंदाबांदी देखी गई.

दिल्ली-NCR में भारी बारिश का येलो अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. राजधानी के पूर्वी भाग, दक्षिण-पूर्वी हिस्से और मध्य दिल्ली के अलावा शाहदरा में भी आज बारिश की संभावना है.

तापमान में भी गिरावट

मौसम विभाग ने एनसीआर के कुछ इलाकों में भी बरसात का अनुमान जताया है. मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. यहां मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान देता है.

दिल्ली की हवा में सुधार, AQI हुआ बेहतर

केंद्रीय प्रदूषण एक नियंत्रण बोर्ड सीसीबी के अनुसार राष्ट्र राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही रिमझिम बारिश के बाद औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी सुधार हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88 गुरुग्राम में 76 गाजियाबाद में 86 ग्रेटर नोएडा में 77 और नोएडा में 65 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

