नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने पूरे इलाके का मौसम खुशगवार बना दिया है. बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हो रही बारिश ने लोगों को मानसून की असली झलक दिखा दी है. तेज गर्मी और उमस के बाद आई इस ठंडक ने लोगों को राहत पहुंचाई है. अब हालात ये हैं कि लोगों ने अपने घरों में कूलर और एयर कंडीशनर तक बंद कर दिए हैं.

बारिश से तापमान में गिरावट

शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा.

आज हो सकती है बारिश

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार को भी राजधानी दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे और दोपहर या शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. रविवार को भी मौसम में किसी खास बदलाव के आसार नहीं हैं, और तापमान में स्थिरता बनी रह सकती है। वहीं सोमवार को भी बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दिन अधिकतम तापमान थोड़ा गिरकर 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता में आया सुधार

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 105 अंक बना हुआ हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 105, गाजियाबाद में 110 ग्रेटर नोएडा में 97 और नोएडा में 87 अंक बना हुआ है. दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि अन्य बड़का से इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

