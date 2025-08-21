नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में इस समय मौसम का मिजाज कुछ अजीब सा बना हुआ है. कभी तेज़ धूप तो कभी हल्की बारिश, इन दोनों का मिश्रण ही इस वक्त मौसम को कुछ विशेष बना रहा है. हाल ही में हुई बारिश और बादलों की लुकाछिपी ने दिल्लीवासियों को उमस भरी गर्मी का सामना करने पर मजबूर कर दिया है.
मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी बुधवार को भी दिन भर बादल और धूप का खेल चलता रहा. अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 36.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा. साथ ही, हवा में नमी का स्तर 92 से 61 प्रतिशत के बीच रिकॉर्ड किया गया, हालांकि, केवल सफदरजंग क्षेत्र में हल्की बारिश देखने को मिली, जबकि अन्य इलाकों में बादल तो थे, पर बारिश नहीं हुई.
VIDEO | Delhi: Morning visuals from Kartavya Path and India Gate areas.#DelhiWeather #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/uEgsLBmFuh
मौसम विभाग ने आज बारिश होने की संभावना जताई
अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज यानी बृहस्पतिवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, और गरज वाले बादलों के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है. आज का अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
इसके अलावा, 22 अगस्त को भी हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। लेकिन 23 और 24 अगस्त को मौसम और भी खराब हो सकता है. इन दो दिनों में दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है.
वायु गुणवत्ता का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 92, गाजियाबाद में 102, ग्रेटर नोएडा में 105 और नोएडा में 110 अंक 4बना हुआ है। दिल्ली के 3 इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ हैं. शादीपुर में 185, वजीरपुर में 129 और विवेक विहार में 134 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
यह भी पढ़ें-
EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह
दिल्ली में बारिश से बुरा हाल, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पानी-पानी, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट