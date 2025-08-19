नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मौसम पल-पल करवट ले रहा है. कभी धूप निकल रही है, तो कभी काले बादलों के साथ झमाझम बारिश होने लगती है. ऐसे में बीते दिन दिल्ली में ज्यादातर हिस्से में बादल छाए रहे, हालांकि कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी भी हुई. जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा.

बीते दिन सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक के साथ 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.



मंगलवार को बारिश होने की संभावना

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी दिल्ली में मंगलवार के लिए भी वर्षा होने की संभावना जताई है. इस दौरान बादल छाए रहेंगे. ऐसे में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. इसके बाद अगले दिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 और 21 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश की संभावना है. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 और 24 डिग्री दर्ज किया जा सकता है.

दिल्ली एनसीआर के इलाकों का AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 93, गुरुग्राम में 98, गाजियाबाद में 102, ग्रेटर नोएडा में 87, और नोएडा में 95 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली के 8 इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. वजीरपुर में 170, सोनिया विहार में 139, शादीपुर में 148, पंजाबी बाग में 134, जहांगीरपुरी में 116, नॉर्थ कैंपस डीयू में 104, आनंद विहार में 113, द्वारका सेक्टर 8 में 103 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली के अन्य अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

