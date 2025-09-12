दिल्ली में उमस भरी गर्मी के बीच फिर बरसेंगे बादल, अगले दिन दिन बारिश की संभावना, पढ़ें IMD की भविष्यवाणी
मौसम विभाग ने वीकेंड यानि शनिवार-रविवार पर दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया है.
Published : September 12, 2025 at 7:49 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी में बारिश पर ब्रेक लगने के बाद सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान किया हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, 13-14 सितंबर को हल्की बारिश होगी. इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी. वहीं कल बृहस्पतिवार को धूप में लोगों को उमस भरी गर्मी का भी एहसास हुआ.
गुरूवार को अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था. न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, यह सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक था. हवा में नमी का स्तर 79 से 54 प्रतिशत दर्ज किया गया.
आज आसमान में छाए बादल, अगले दो दिन बारिश का अनुमान
मौसम विभाग ने शुक्रवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. इस दौरान सतही हवाएं 20-30 किमी प्रति घंटे की गति से चलेंगी, जो बढ़कर 40 किमी प्रति घंटे तक पहुंच जाएंगी। ऐसे में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
मौसम विभाग के अनुसार अगले दिन शनिवार को एक फिर हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 102 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 105 गुरुग्राम में 110 गाजियाबाद में 98 ग्रेटर नोएडा में 96 और नोएडा में 88 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के 12 इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है. आनंद विहार में 133 अशोक विहार में 106 मथुरा रोड में 135 द्वारका सेक्टर 8 में 122 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 177 मुंडका में 126 ओखला फेस 2 में 118 पटपड़गंज में 112 पंजाबी बैग में 107 पूसा में 128 शादीपुर में 125 वजीरपुर में 146 अंक बना हुआ है। जबकि दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
