नई दिल्ली: भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है. राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी बीते कई दिनों से बारिश लगातार हो रही है. जिसकी वजह से दिल्ली वालों को मुसीबतें भी झेलनी पड़ी हैं.

इस बीच मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. दिल्ली पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है. यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है. दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के बीच उमस भी बढ़ने लगी है. उमस का कहर बीते दिनों कम हो गया था, लेकिन अब बारिश के साथ-साथ बीच-बीच में हल्की धूप भी निकल रही है. जिसने दिल्ली एनसीआर में उमस को बढ़ाया है.

इसी बीच कल गुरूवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री कम 34.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ. जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री कम 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 100 से 75 रिकॉर्ड किया गया. सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के दौरान वर्षा 2.0 मिमी रिकॉर्ड हुई.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राजधानी दिल्ली में आज शुक्रवार को भी दिन भर बादल छाए रहेंगे. गरज वाले बादलों के साथ ज्यादातर जगह हल्की वर्षा हो सकती है. अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा. कुछ जगह मध्यम स्तर की वर्षा होने की भी संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री होने का अनुमान है.

दिल्ली में कैसी है हवा?

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 58, गुरुग्राम में 62, गाजियाबाद में 55, ग्रेटर नोएडा में 63 और नोएडा में 60 अंक बना हुआ हैं. जबकि राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश से इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

