दिल्लीवालों पर सितंबर में मौसम का सितम! बाढ़ के बीच आज भी हो सकती है तेज बारिश-पढ़िए मौसम का हाल

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में सितंबर के महीने में जमकर बारिश हो रही है. पहाड़ों से लेकर मैदानी और दक्षिण से लेकर उत्तर तक के सभी राज्य भयंकर बारिश की चपेट में हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सितंबर महीने के शुरुआत से ही जमकर बारिश हो रही है.

शनिवार को भी हल्की बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने शनिवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है, जो सामान्य से क्रमश: एक व दो डिग्री कम हैं. आईएमडी ने कहा कि रविवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में थोड़ी धूप रहेगी. उमस भरी गर्मी के बीच दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश होनी की आशंका है.

दिल्ली में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

वहीं अगले पांच दिनों तक बादल छाए रहने और तेज हवा के साथ कहीं-कहीं वर्षा होने का भी पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार काल शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहाय भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आईएमडी के मुताबिक, सापेक्षिक आर्द्रता सुबह में 87 प्रतिशत और शाम को 78 प्रतिशत के बीच रही.