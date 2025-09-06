ETV Bharat / state

दिल्लीवालों पर सितंबर में मौसम का सितम! बाढ़ के बीच आज भी हो सकती है तेज बारिश-पढ़िए मौसम का हाल

मौसम विभाग ने शनिवार-रविवार दोनों दिन कई इलाकों में तेज तो कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है.

Etv Bharat
दिल्ली में अभी बारिश से राहत नहीं ! (SOURCE: PTI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2025 at 7:11 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में सितंबर के महीने में जमकर बारिश हो रही है. पहाड़ों से लेकर मैदानी और दक्षिण से लेकर उत्तर तक के सभी राज्य भयंकर बारिश की चपेट में हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सितंबर महीने के शुरुआत से ही जमकर बारिश हो रही है.

शनिवार को भी हल्की बारिश का अनुमान
मौसम विभाग ने शनिवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है, जो सामान्य से क्रमश: एक व दो डिग्री कम हैं. आईएमडी ने कहा कि रविवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में थोड़ी धूप रहेगी. उमस भरी गर्मी के बीच दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश होनी की आशंका है.

दिल्ली में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?
वहीं अगले पांच दिनों तक बादल छाए रहने और तेज हवा के साथ कहीं-कहीं वर्षा होने का भी पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार काल शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहाय भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आईएमडी के मुताबिक, सापेक्षिक आर्द्रता सुबह में 87 प्रतिशत और शाम को 78 प्रतिशत के बीच रही.

बाढ़ से दिल्ली के कई इलाके डूबे, बारिश बन सकती है मुसीबत
यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं. कई इलाकों में पानी भरने के कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है. ऐसे में बारिश दिल्ली वालों की मुसीबत बढ़ा सकती है. लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है.

प्रदूषण से राहत मिली तो बाढ़ मचा रही तबाही !

लगातार हो रही बारिश के बाद दिल्ली की हवा में सुधार काफी सुधार है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 अंक बना हुआ हैं. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 77, गाजियाबाद में 88, ग्रेटर नोएडा में 66 और नोएडा में 56 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के तीन इलाकों में सबसे अधिक AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. पंजाबी बाग में 117, सोनिया विहार में 108 और वजीरपुर में 114 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

ये भी पढ़ें- बाढ़ से डूबी दिल्ली पर मंडरा रहे मुसीबत के बादल, दो दिन तेज बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी

ये भी पढ़ें- दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों के लिए बने शिविरों में घुसा पानी, दहशत में पीड़ित परिवार ; जानिए क्या कहा ?

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI RAINSDELHI FORECASTDELHI RAIN THUNDERSTORMSदिल्ली का मौसमDELHI WEATHER TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.