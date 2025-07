ETV Bharat / state

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों यानी एनसीआर में मौसम बहुत ही अजीब हो गया है. कभी बारिश तो कभी दिन कड़ी धूप निकल रही हैं. कई बार तो ऐसा हुआ की दिन में चिलचिलाती धूप और शाम को भारी बारिश हो जाती है. बृहस्पतिवार को दिन भर तेज धूप निकली रही. उमस ने भी हाल बेहाल किया. हालांकि बीच-बीच में आंशिक रूप से बादल जरूर छाए लेकिन बारिश कहीं नहीं हुई. मौसम विभाग के अनुसार कल बृहस्पतिवार को राजधानी दिल्ली मे अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 94 से 58 प्रतिशत रिकार्ड किया गया. हालांकि इस दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान लोधी रोड और नजफगढ़ में 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. आज आसमान में छाएंगे बादल, हल्की बारिश का भी अनुमान

मौसमी उतार चढ़ाव के बीच आज शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं, गर्जन वाले बादल बनने और हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है. दिल्ली में अगले 6 दिन बारिश का अलर्ट (SOURCE: ANI) दिल्ली में आज कितना है तापमान?

मौसम विभाग की मानें तो सप्ताह भर तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पूरे सप्ताह पर दिल्ली में हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया गया है इस दौरान तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग की मानें तो सप्ताह भर तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पूरे सप्ताह पर दिल्ली में हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया गया है इस दौरान तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार शुक्रवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन AQI 121 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 110, गुरुग्राम में 95, गाजियाबाद में 78, ग्रेटर नोएडा में 221 और नोएडा में 120 अंक बना हुआ है. दिल्ली के 10 इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. इलाका AQI 100 से नीचे अलीपुर 100 बुराड़ी 95 मथुरा रोड 64 दिलशाद गार्डन 89 आईटीओ 97 लोधी रोड 96 नजफगढ़ 86 पूसा 99 श्री अरविंदो मार्ग 99 राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. आनंद विहार में 140, अशोक विहार में 130, आया नगर 106, बवाना में 105, चांदनी चौक में 148, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 122, DTU में 107, 107, द्वारका सेक्टर 8 में 143, आईजीआई एयरपोर्ट में 130, जहांगीरपुरी में 165, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 104, लोधी रोड में 109, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 104, नेहरू नगर में 108, नॉर्थ कैंपस डीयू में 110, द्वारका 182, पंजाबी बाग में 101, पटपड़गंज में 136, आरके पुरम 111 शादीपुर में 140, विवेक बिहार में 133 गाजीपुर में 173 अंक बना हुआ है. ये भी पढ़ें- दिल्ली NCR में आज फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी! जानें कैसा रहेगा मौसम व AQI का हाल ये भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में सुबह से जोरदार बारिश, अगले 5 दिन के लिए IMD ने की ये भविष्यवाणी

