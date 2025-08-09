नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में देर रात से रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है. रक्षाबंधन के मौके पर सड़कों पर बढ़ी भीड़ और बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की समस्या देखी जा रही है. मौसम विभाग ने शनिवार को गरज और तेज बारिश की चेतावनी जारी की है.

आज सुबह से ही तेज बारिश

आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बारिश होने से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है. लोगों को कई जगहों पर जाम का सामना करना पड़ रहा है.

आज सुबह से डियो वसंत कुंज, पंचकुइयां रोड और कनॉट प्लेस इलाके में झमाझम बारिश की खबर है. नोएडा और आसपास के इलाकों में भी बारिश चल रही है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज शनिवार को दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. आईएमडी ने शनिवार के लिए न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है, तथा अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश जारी रहने की उम्मीद है. राजधानी दिल्ली में देर रात से हो रही बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है दिल्ली में अभी भी कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से सड़कों पर जल विभाग की समस्या भी देखी जा रही है.

वायु गुणवत्ता का हाल (ETV Bharat)

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राज्य राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 105 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98 गुरुग्राम में 92 गाजियाबाद में 77 ग्रेटर नोएडा में 88 और नोएडा में 99 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

देर रात से हो रही बारिश (ETV Bharat)

