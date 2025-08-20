नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इस बार का मानसून अब तक अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, जिसमें तेज बारिश और हवाओं ने मौसम को ठंडा कर दिया. मंगलवार को मौसम में कुछ बदलाव देखा गया, जब दिन के समय तेज धूप के बाद अचानक बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. इससे दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव हो गया.
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक था. वहीं न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक था. हवा में नमी का स्तर 61 से 89 प्रतिशत तक रहा, और सफदरजंग में बूंदाबांदी हुई.
आज बारिश होने की संभावना
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है, जो दोपहर या शाम के समय हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के बीच रह सकता है. इसके अलावा, बृहस्पतिवार से 25 अगस्त तक बादल छाए रहने की संभावना है, और शुक्रवार और शनिवार को वर्षा थोड़ी बढ़ सकती है. इसके बाद वर्षा में कमी आने की संभावना है. अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 25 डिग्री तक रह सकता है.
वायु गुणवत्ता में आया सुधार
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वाली गुणवत्ता सूचकांक 91 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 99, ग्रेटर नोएडा में 85 और नोएडा में 98 अंक बना हुआ है, राजधानी दिल्ली सिरी फोर्ट में अकेले 245 AQI बना हुआ है, जबकि दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
