ETV Bharat / state

दिल्ली NCR में आज जमकर बरसेंगे बदरा, IMD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, पढ़िए मौसम का हाल - DELHI NCR WEATHER UPDATE

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है.

दिल्ली मौसम अपडेट
दिल्ली मौसम अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 7:30 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इस बार का मानसून अब तक अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, जिसमें तेज बारिश और हवाओं ने मौसम को ठंडा कर दिया. मंगलवार को मौसम में कुछ बदलाव देखा गया, जब दिन के समय तेज धूप के बाद अचानक बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. इससे दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव हो गया.

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक था. वहीं न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक था. हवा में नमी का स्तर 61 से 89 प्रतिशत तक रहा, और सफदरजंग में बूंदाबांदी हुई.

आज बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है, जो दोपहर या शाम के समय हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के बीच रह सकता है. इसके अलावा, बृहस्पतिवार से 25 अगस्त तक बादल छाए रहने की संभावना है, और शुक्रवार और शनिवार को वर्षा थोड़ी बढ़ सकती है. इसके बाद वर्षा में कमी आने की संभावना है. अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 25 डिग्री तक रह सकता है.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता में आया सुधार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वाली गुणवत्ता सूचकांक 91 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 99, ग्रेटर नोएडा में 85 और नोएडा में 98 अंक बना हुआ है, राजधानी दिल्ली सिरी फोर्ट में अकेले 245 AQI बना हुआ है, जबकि दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

दिल्ली में बारिश से बुरा हाल, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पानी-पानी, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में इस बार का मानसून अब तक अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, जिसमें तेज बारिश और हवाओं ने मौसम को ठंडा कर दिया. मंगलवार को मौसम में कुछ बदलाव देखा गया, जब दिन के समय तेज धूप के बाद अचानक बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई. इससे दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव हो गया.

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक था. वहीं न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक था. हवा में नमी का स्तर 61 से 89 प्रतिशत तक रहा, और सफदरजंग में बूंदाबांदी हुई.

आज बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है, जो दोपहर या शाम के समय हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के बीच रह सकता है. इसके अलावा, बृहस्पतिवार से 25 अगस्त तक बादल छाए रहने की संभावना है, और शुक्रवार और शनिवार को वर्षा थोड़ी बढ़ सकती है. इसके बाद वर्षा में कमी आने की संभावना है. अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 25 डिग्री तक रह सकता है.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता में आया सुधार

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वाली गुणवत्ता सूचकांक 91 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 99, ग्रेटर नोएडा में 85 और नोएडा में 98 अंक बना हुआ है, राजधानी दिल्ली सिरी फोर्ट में अकेले 245 AQI बना हुआ है, जबकि दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

दिल्ली में बारिश से बुरा हाल, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पानी-पानी, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

दिल्ली में जबरदस्त बारिशDELHI RAINDELHI MAUSAM UPDATEDELHI FORECASTDELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अयोध्या राम मंदिर; शेषावतार और परकोटा के 6 मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, 15 अक्टूबर से व्यवस्था लागू

इमरान खान के बाद वसीम अकरम की भी हो सकती है गिरफ्तारी, जानें क्या है पूरा मामला ?

'वॉर 2' से फिर आगे निकली 'कूली', 200 करोड़ से इतनी दूर ऋतिक-जूनियर NTR की फिल्म, हुआ इतना कलेक्शन

4 दिनों की तेजी गायब, बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ खुले, निफ्टी 25000 के नीचे खुला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.