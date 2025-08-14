नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में गुरुवार सुबह से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. आरकेपुरम, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में तड़के से ही तेज बौछारें देखने को मिलीं, जिससे मौसम बेहद सुहावना हो गया है. लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को आज राहत की सांस मिली है.

मौसम विभाग के अनुसार, यह बारिश का दौर पूरे दिन जारी रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 8 जबकि न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा रहा/ सुबह साढ़े आठ बजे नमी 74% और शाम साढ़े पांच बजे 63% दर्ज की गई.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 15 अगस्त को भी मौसम सुहावना बना रहेगा. 16 से 19 अगस्त के बीच हल्की बूंदाबांदी और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, फिलहाल तापमान में किसी बड़ी बढ़ोतरी के संकेत नहीं हैं, जिससे अगले कुछ दिन गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है.

मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में कहा गया है कि नमी का स्तर 68% से 85% तक रहेगा. पूरे दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की वजह से लोगों को फिलहाल थोड़ी राहत मिलती रहेगी.

वायु गुणवत्ता का हाल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:00 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक बना हुआ है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 110, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 128 नोएडा में 105 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली के 11 इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. अलीपुर में 96, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 89, दिलशाद गार्डन में 92, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 92, लोधी रोड में 83, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 92, नजफगढ़ में 81, आरके पुरम में 100, शादीपुर में 100, श्री अरविंदो मार्ग में 73 अंक बना हुआ है। जबकि दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाके में AQI लेवल मे 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

