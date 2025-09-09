ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में आज हल्की बारिश के बादल छाए रहने की संभावना, जानें IMD ताजा अपडेट

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को राजधानी में कुछ इलाकों में हल्की फुहारें या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.

मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 9, 2025 at 7:38 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में पिछले दो-तीन दिनों से बारिश की रफ्तार थमी हुई है. सोमवार को पूरा दिन सूखा बीता और सुबह से ही तेज धूप निकल आई थी. जैसे-जैसे दिन चढ़ा, धूप और तीखी होती गई, जिससे उमस और गर्मी दोनों ने लोगों को परेशान किया. अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है.

वहीं न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम रहा. हवा में नमी का स्तर 92% से 53% के बीच दर्ज किया गया. राजधानी में वर्षा की बात करें तो केवल राजघाट क्षेत्र में 0.1 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

आज कहीं-कहीं बूंदाबांदी संभव

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को राजधानी में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, हालांकि धूप भी अपना असर दिखाएगी. कुछ इलाकों में हल्की फुहारें या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बुधवार से रविवार तक बादलों की मौजूदगी तो बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है.

दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

दिल्ली-NCR की हवा 'संतोषजनक' स्थिति में

वायु गुणवत्ता में सुधार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, मंगलवार सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 67 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 78, गुरुग्राम में 56, ग़ाज़ियाबाद में 55, ग्रेटर नोएडा 68 नोएडा में 58 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

