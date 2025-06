ETV Bharat / state

June 14, 2025

नई दिल्ली: दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है. भीषण गर्मी और लू के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है. जिसकी वजह से लोगों को बूंद-बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है. दरअसल, वजीराबाद और चंद्रावल जल संयंत्रों से पानी की सप्लाई में 30 फीसदी की कटौती की गई है. जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात हो सकते हैंं. अधिकारियों के मुताबिक क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के दो प्रमुख जल उपचार संयंत्रों - वजीराबाद और चंद्रावल में कच्चे पानी की आपूर्ति कम हो रही है जिसकी वजह से पानी के उत्पादन पर असर हो रहा है. दिल्ली के इन इलाकों में पानी की होगी परेशानी साउथ एक्सटेंशन

ग्रेटर कैलाश

जहांगीरपुरी

मूलचंद

मजनू का टीला

कश्मीरी गेट

आईएसबीटी

एनडीएमसी क्षेत्र

आईटीओ

डिफेंस कॉलोनी

सीजीओ कॉम्प्लेक्स

राजघाट

डब्ल्यूएचओ

रामलीला ग्राउंड

दिल्ली गेट और आसपास के इलाके विभाग ने लोगों को पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की सलाह दी जाती है, वहीं पानी की अधिक समस्या होने पर डीजेबी हेल्पलाइन 1916 पर मांग किए जाने पर पानी के टैंकर भी उपलब्ध कराए जाएंगे. अन्य प्रभावित इलाके

