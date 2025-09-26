दिल्लीवालों को बड़ी राहत, पानी के बकाया बिलों पर 100% लेट फीस माफ, मंत्री प्रवेश वर्मा का ऐलान
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली वालों को इस स्कीम का काफी समय से इंतजार था.
Published : September 26, 2025 at 5:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में पानी के बकाया बिलों पर सरकार ने बड़ी राहत देने की घोषणा की है. प्रवेश वर्मा ने कहा कि जल बोर्ड के बकाया बिलों पर 100 फीसदी जुर्माना एलपीएससी को माफ किया गया है. 31 जनवरी 2026 तक बिल जमा करने पर 100% माफी मिलेगी. उसके बाद 31 मार्च 2026 तक जमा करने पर 70% फीसदी राहत मिलेगी.
जल बोर्ड का बिल का कुल बकाया 87,589 करोड़ रुपये
प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस योजना का लोगों को कई महीने से इंतजार कर रहे थे. दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं के बढ़े पानी के बिल कम होंगे. जल मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एलपीएससी (लेट पेमेंट सर चार्ज) चार्ज हटाने का ऐलान किया है.
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जो लोग टाइम पर बिल जमा नहीं करते थे उन लोगों पर 5 फ़ीसदी ब्याज लगता था इसको सरकार ने हटाकर दो प्रतिशत कर दिया है. प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस ब्याज दर की वजह से सौ रुपए का बिल एक बिल साइकिल में बढ़कर 178 रुपए हो जाता था. प्रवेश वर्मा ने कहा कि घरेलू और सरकारी उपभोक्ताओं को इससे भारी राहत मिलेगी. इन उपभोक्ताओं को राहत देने का काम अगले महीने से शुरु कर देंगे.
प्रवेश वर्मा ने कहा कि अभी यह स्कीम सिर्फ घरेलू और सरकारी उपभोक्ताओं के लिए लाई गई है. अभी कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए स्कीम लाने में समय है. उनके लिए भी स्कीम लाएंगे लेकिन, उनको लेट पेमेंट चार्ज से पूरी छूट नहीं दी जाएगी.
