ETV Bharat / state

दिल्लीवालों को बड़ी राहत, पानी के बकाया बिलों पर 100% लेट फीस माफ, मंत्री प्रवेश वर्मा का ऐलान

मंत्री प्रवेश वर्मा ( SOURCE: PTI )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 26, 2025 at 5:06 PM IST 2 Min Read