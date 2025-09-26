ETV Bharat / state

दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: आरोपी महबूब आलम को कोर्ट में स्थायी पेशी से छूट मिली, अमानतुल्लाह खान भी हैं मामले में आरोपी

मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी. इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपी हैं.

राउज एवेन्यू कोर्ट
राउज एवेन्यू कोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2025 at 11:19 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आरोपी महबूब आलम को कोर्ट में पेशी से स्थायी छूट की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने कहा कि आरोपी महबूब आलम को इस बात का अंडरटेकिंग देना होगा कि वो गवाहों की पहचान पर कोई विवाद नहीं करेगा. इसके अलावा जब कोर्ट बुलाएगी तब वो पेश होना होगा.

आज सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अभियोजन पक्ष के एक गवाह अमजद टाक का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया. सुनवाई के दौरान आरोपी महबूब आलम की ओर से पेश वकील ने कहा कि आरोपी वरिष्ठ नागरिक है और उसकी मांसपेशियां कमजोर हो चुकी है. उसके पीठ में दर्ज रहता है जिसका इलाज चल रहा है. इसके अलावा उसकी कुछ व्यावसायिक बाध्यताएं भी हैं. इसलिए उसे कोर्ट में पेशी से स्थायी छूट दी जाए.

इस केस में कब क्या हुआ
कोर्ट ने 28 जुलाई को अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे. कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं.

कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी थी. 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13((1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

2016 में दर्ज हुई थी FIR
इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची. जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है. कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. ईडी ने 9 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल किया था. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट ने ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.

ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी. इस मामले में ईडी ने समन को नजरअंदाज करने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है.

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT AMANATULLAH KHANWAQF BOARD DELHI NEWSDELHI WAQF BOARDAMANATULLAH KHANAMANATULLAH KHAN

ETV Bharat Logo

