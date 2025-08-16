नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वर्षों पहले अर्बन एक्सटेंशन रोड तैयार करने का फैसला लिया गया था. अब दिल्ली अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 (UER II) बनकर तैयार हो गया है.

नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तैयार इस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन 17 अगस्त यानि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. इस परियोजना को दिल्ली का तीसरा रिंग रोड भी कहा जा रहा है. रोहिणी सेक्टर 37 के समीप से गुजर रहे इस एक्सटेंशन रोड के चालू होने से यहां से द्वारका, आइजीआइ एयरपोर्ट, सोनीपत, बहादुरगढ़, हरियाणा और पंजाब की तरफ जाने में सहूलियत होगी.

यह अर्बन एक्सटेंशन रोड दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक को सुगम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विशेष रूप से उन वाहन चालकों के लिए फायदेमंद होगा जो दिल्ली के बाहरी हिस्सों से गुजरते हैं. यह 75 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिस पर 7716 करोड़ रुपये की लागत आई है. इसके तैयार होने से 11,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट होने का अनुमान लगाया गया है.

इसके शुरू होने से कई क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम और दिल्ली एयरपोर्ट के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा.

अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बनकर तैयार (ETV Bharat)

अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बनकर तैयार (SOURCE: ETV BHARAT)

अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के भीतर से गुजरने वाले गैर-जरूरी कमर्शियल वाहनों के ट्रैफिक को बाहर निकालना और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बीच यात्रा को और अधिक सुगम बनाना है. इस परियोजना पर लगभग 7716 करोड़ रुपये की लागत आई है. इस एक्सप्रेस वे में आठ लेन हैं, जिसमें 11 फ्लाईओवर, 12 अंडरपास और कई पुल शामिल हैं, जिसे लंबी दूरी कुछ किलोमीटर में जाकर सिमट जाएगी.रोहिणी सेक्टर 37 में आयोजित उदघाटन समारोह में रविवार को सुबह 11 बजे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस वे का पीएम नरेंद्र मोदी उदघाटन करेंगे. मंच पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी. उद्घाटन और इसके महत्व को लेकर कहा जाता है कि इससे दिल्ली के बुनियादी ढांचे के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा.

स्थानीय बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने बताया कि यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का एक साधन साबित होगा. यह दिल्ली के प्रदूषण को कम करने और यात्रा के समय को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

17 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन (SOURCE: ETV BHARAT)

अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के शुरू होने से पश्चिमी और बाहरी दिल्ली के कई क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. ख़ास तौर से इनर आउटर रिंग रोड और मुकरबा चौक, धौला कुंआ, एनएच 9 पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी. यह विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा जो दिल्ली से सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम और दिल्ली हवाई अड्डे के बीच यात्रा करते हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और 10 से आने वाले वाहनों को अब दिल्ली के व्यस्ततम हिस्सों जैसे कि रिंग रोड और आउटर रिंग रोड से नहीं गुजरना पड़ेगा.

इससे दिल्ली के भीतर प्रदूषण का स्तर भी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि हजारों कॉमर्शियल वाहन शहर से बाहर ही रहेंगे. यह सड़क आइजीआइ हवाई अड्डे तक सीधी पहुंच प्रदान करेगी, जिससे हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी.

सिर्फ 20 मिनट में पहुंच सकेंगे दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा (SOURCE: ETV BHARAT)

नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना भविष्य में अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों से भी जुड़ेगी, जिससे दिल्ली के चारों ओर एक पूर्ण रिंग रोड नेटवर्क बनेगा. यह नेटवर्क दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख मार्गों से जुड़कर एक बड़ा लॉजिस्टिक हब तैयार करेगा. दिल्ली में इनर रिंग रोड जो लगभग 55 किलोमीटर लंबी है इसका निर्माण 1960 के दशक में हुआ था. इसके बाद 1980 में आउटर रिंग रोड बनाने का फैसला लिया गया था. अब दिल्ली में वाहनों की संख्या और जनसंख्या के दबाव को देखते हुए तीसरे रिंग रोड का बनाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- 'सदैव अटल' पर पीएम मोदी ने अर्पित की अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि, पुण्य तिथि पर राजनाथ ने भी किया याद

ये भी पढ़ें- खत्म हो सकता है 12 प्रतिशत GST स्लैब, केंद्र ने टैक्स दरों में कटौती के लिए बदलाव का रखा प्रस्ताव, सस्ता होगा ये सामान