दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध होगी कार्यकारिणी: डॉ. वीएस नेगी - DUTA PRESIDENT DR VS NEGI

डूटा चुनाव में जीत के बाद डॉ. वीएस नेगी से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने प्राथमिकताएं और चुनौतियों का जिक्र किया.

DUTA के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ.वीएस नेगी से खास बातचीत
DUTA के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ.वीएस नेगी से खास बातचीत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2025 at 5:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) के अध्यक्ष पद के चुनाव में नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (NDTF) ने एक बार फिर अपनी जीत का परचम लहराया है. एनडीटीएफ के प्रत्याशी डॉ. वीएस नेगी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया, उन्होंने वामपंथी शिक्षक संगठन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) के प्रत्याशी प्रोफेसर राजीब रे को 638 वोटों के अंतर से हराया. डॉ. वीएस नेगी को 3,366 वोट मिले, जबकि प्रो. राजीब रे को 2,728 वोट प्राप्त हुए.

DUTA चुनाव में कार्यकारिणी के 15 पदों के लिए 25 प्रत्याशी मैदान में थे. दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की असिस्टेंट प्रोफेसर आकांक्षा खुराना ने 9,576 वोटों के साथ शानदार जीत हासिल की. इस बार के चुनाव में कुल 9,800 शिक्षकों में से 8,221 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप 84% मतदान दर्ज किया गया.

नवनिर्वाचित अध्यक्ष की प्राथमिकताएं: नवनिर्वाचित DUTA अध्यक्ष डॉ. वीएस नेगी ने अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए कहा कि उनकी पहली जिम्मेदारी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना होगा. नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अगले दो वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध होगी.

डॉ. वीएस नेगी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, DUTA (ETV BHARAT)

NIRF रैंकिंग में सुधार और विश्वविद्यालय की प्रगति: उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की हालिया उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि NIRF रैंकिंग में विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय प्रगति की है. विश्वविद्यालय श्रेणी में डीयू छठे से पांचवें स्थान पर और शोध संस्थान श्रेणी में 14वें से 12वें स्थान पर पहुंचा है. उन्होंने इसका श्रेय पिछले चार वर्षों में विश्वविद्यालय में बने अनुकूल माहौल, स्थायी नियुक्तियों, प्रमोशन्स और बुनियादी ढांचे के विकास को दिया. उन्होंने कहा, यह तभी संभव हुआ जब विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार ने DUTA की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया. DUTA एक ऐसा मंच है, जो शिक्षकों की मांगों को सरकार के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है.

NEP और भविष्य की चुनौतियां: डॉ. नेगी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के चौथे वर्ष के लागू होने पर उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिक शिक्षकों, बेहतर बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की आवश्यकता होगी. DUTA इन मांगों को सरकार के सामने रखेगी.

दिल्ली सरकार के कॉलेजों में नियुक्ति प्रक्रिया: उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के अधीन 12 कॉलेजों, जो प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हैं, में लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई थी. हाल ही में इन कॉलेजों में नियमित वेतन वितरण शुरू हुआ है. अब अगली चुनौती स्थायी नियुक्तियों की है. इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द ही नई गवर्निंग बॉडीज का गठन करेगी, जिसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. दिल्ली विश्वविद्यालय में अब तक 5,000 से अधिक शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियां हो चुकी हैं.

DUTA की भूमिका और भविष्य की योजनाएं: डॉ. नेगी ने यह भी कहा कि DUTA शिक्षकों के हितों की रक्षा और विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए एक मजबूत मंच है. उनकी अगुवाई में DUTA शिक्षकों की मांगों को और प्रभावी ढंग से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, ताकि विश्वविद्यालय और बेहतर शैक्षणिक माहौल बना सके.

