DU एडमिशन 2025: बची हुई सीटों पर दाखिले के लिए 25 अगस्त से शुरू होगा स्पॉट राउंड-1 - DU ADMISSIONS 2025

आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त शाम 4:59 बजे निर्धारित की गई है.

DU एडमिशन: दाखिले का आखिरी अवसर (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2025 at 10:50 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अंडर ग्रेजुएट (UG) कार्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है. तीन सामान्य राउंड पूरे होने के बाद अब बची हुई खाली सीटों को भरने के लिए स्पॉट राउंड-1 होगा.

स्पॉट राउंड-1 की शुरुआत 25 अगस्त शाम 5 बजे से होगी. इसी समय विभिन्न कॉलेजों और पाठ्यक्रमों में श्रेणीवार खाली सीटों की सूची भी सार्वजनिक की जाएगी. इसके बाद योग्य छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकेंगे.

दिल्ली विश्वविद्यालय का यह स्पॉट राउंड उन हजारों छात्रों के लिए आखिरी अवसर साबित हो सकता है जिन्हें सामान्य राउंड में प्रवेश नहीं मिल पाया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि इस राउंड में कोई भी बदलाव, अपग्रेडेशन या वापसी की गुंजाइश नहीं होगी. ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक सीट नहीं मिली है, उन्हें निर्धारित समय सीमा में आवेदन करना होगा.

एडमिशन डीन प्रोफेसर हनीत गांधी ने बताया स्पॉट राउंड में वही छात्र भाग ले सकेंगे, जिन्हें 24 अगस्त तक किसी भी कॉलेज या कोर्स में दाखिला नहीं मिल पाया है. इस राउंड में छात्रों को सीट अपग्रेड या पहले से लिया गया दाखिला वापस लेने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा. यानी अब तक जिनका दाखिला हो चुका है, उनके डैशबोर्ड ‘फ्रीज़ मोड’ में चले जाएंगे और वे वर्तमान एडमिशन से हट नहीं सकेंगे. स्पॉट राउंड के तहत जिस सीट का आवंटन छात्रों को किया जाएगा, वह अंतिम होगा.

इस आवंटन को न तो किसी अगले राउंड में अपग्रेड किया जाएगा और न ही छात्र उसे अस्वीकार कर सकेंगे. यदि आवंटन के बाद कोई छात्र सीट स्वीकार नहीं करता है, तो वह कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-UG 2025) प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा. स्पॉट राउंड में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों को अपने डैशबोर्ड से स्पॉट राउंड-1 का विकल्प चुनना होगा. वे केवल उन्हीं कॉलेज और कोर्स संयोजनों का चयन कर पाएंगे, जहां श्रेणीवार सीटें उपलब्ध होंगी.

ईसीए, स्पोर्ट्स और वार्ड कोटा का दूसरा राउंड
दूसरी ओर, डीयू ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी (ईसीए), स्पोर्ट्स और वार्ड कोटा के तहत सीट आवंटन के दूसरे राउंड की भी घोषणा की है. इस राउंड की शुरुआत 22 अगस्त से होगी. इसके तहत छात्रों को आवंटित सीट को 22 अगस्त शाम 5 बजे से 23 अगस्त शाम 4:59 बजे तक स्वीकार करना होगा. स्वीकृति के बाद फीस भुगतान की अंतिम तिथि 24 अगस्त शाम 4:59 बजे निर्धारित की गई है.

अपग्रेडेशन राउंड, वार्ड कोटा, सामुदायिक कल्याण, ईसीए और खेल

  • स्वतः स्वीकृति के साथ अपग्रेड किए गए आवंटनों की घोषणा: 22 अगस्त 2025 शाम 5 बजे
  • वार्ड-II, सामुदायिक कल्याण-II, ईसीए-II और खेल-II आवंटनों की घोषणा : 22 अगस्त शाम 5 बजे
  • उम्मीदवारों को आवंटित सीट स्वीकार करनी होगी: 22 अगस्त शाम 5 बजे से 23 अगस्त शाम 4:59 बजे तक
  • कॉलेज द्वारा ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन: 22 अगस्त शाम 5 बजे से 23 अगस्त रात 11:59 बजे तक
  • उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 24 अगस्त शाम 4:59 बजे तक

जानिए स्पॉट राउंड-I के बारे में जरूरी बातें
रिक्त सीटों का प्रदर्शन : 25 अगस्त शाम 5 बजे तक होगा

  • उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड से स्पॉट राउंड के लिए आवेदन कर सकते हैं : 25 अगस्त शाम 5 बजे से 27 अगस्त शाम 4:59 बजे तक
  • आवंटन की घोषणा : 28 अगस्त शाम 5 बजे
  • उम्मीदवार आवंटित सीट को स्वीकार करें: 28 अगस्त शाम 5 बजे से 29 अगस्त शाम 4:59 बजे तक
  • कॉलेज ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन करेगा : 28 अगस्त शाम 5 बजे से 29 अगस्त रात 11:59 बजे तक
  • उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 30 अगस्त, शाम 4:49 बजे

