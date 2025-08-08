नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी शुक्रवार (8 अगस्त) से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के अंडर ग्रेजुएशन में मिड एंट्री प्रक्रिया के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा. आवेदन करने का लिंक आज शाम 5 बजे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर सक्रिय होगा. वहीं, यूनिवर्सिटी रिक्त सीटों की जानकारी भी प्रदर्शित करेगा. छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in के माध्यम से मिड एंट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं.

दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के अंडर ग्रेजुएशन में 69 कॉलेजों में 79 कार्यक्रमों में पहले और दूसरे राउंड में कुल 71,130 छात्रों ने प्रवेश ले लिया है. जो छात्र अपनी पसंद के कॉलेज या कोर्स में प्रवेश नहीं पा सके हैं वह मिड एंट्री प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश ले सकते हैं.

एडमिशन डीन प्रो. हनीत गांधी ने बताया कि मिड एंट्री विंडो शुक्रवार शाम पांच बजे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सक्रिय होगी, जो रविवार 10 अगस्त शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेगी. उन्होंने बताया कि 10 अगस्त शाम 5 बजे तक जमा की गई प्राथमिकताओं पर बाद के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा.

मिड एंट्री प्रक्रिया के लिए पंजीकरण:

8 अगस्त को शाम 5 बजे से रविवार 10 अगस्त शाम 4:59 बजे तक मध्य-प्रवेश के प्रावधान के माध्यम से छात्र भाग ले सकते हैं, जो CSAS (UG) 2025 चरण-1 के लिए आवेदन करने में असफल रहे हैं या चरण-2 पूरा नहीं कर सके हैं. ऐसे उम्मीदवार 1000 रुपये मध्य-प्रवेश शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं.

केवल वह छात्र जो गलत विषय, प्रोग्राम व विशिष्ट पात्रता पूरी न करने, अमान्य दस्तावेजों के कारण पहले या दूसरे चरण में अस्वीकृत हो गए थे, मध्य-प्रवेश के प्रावधान के माध्यम से अपने विषय व प्रोग्राम में सुधार कर सकेंगे.

तीसरे राउंड का आवंटन:

तीसरे राउंड में सीट आवंटन रविवार, 10 अगस्त शाम 5 बजे तक उपलब्ध उम्मीदवारों के आंकड़ों पर आधारित होगा.

तीसरे राउंड के न्यूनतम आवंटन अंक और रैंक का पिछले राउंड से कोई संबंध नहीं होगा.

इस संबंध में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा.

मिड एंट्री, महत्वपूर्ण तिथिया:

रिक्त सीटों की सूची: 8 अगस्त शाम 5 बजे

8 अगस्त शाम 5 बजे मध्य प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्र: 8 अगस्त शाम 5:00 बजे से 10 अगस्त शाम 4:59 बजे तक

8 अगस्त शाम 5:00 बजे से 10 अगस्त शाम 4:59 बजे तक तीसरे सीएसएएस आवंटन की घोषणा , प्रदर्शन-आधारित कार्यक्रमों (संगीत, बीएफए और (पीई, एचई एंड एस)) का राउंड-1 और वार्ड कोटा: 13 अगस्त शाम 5 बजे

, प्रदर्शन-आधारित कार्यक्रमों (संगीत, बीएफए और (पीई, एचई एंड एस)) का राउंड-1 और वार्ड कोटा: 13 अगस्त शाम 5 बजे सीडब्ल्यू, ईसीए और खेल के राउंड-1 की घोषणा: 15 अगस्त शाम 5 बजे

15 अगस्त शाम 5 बजे छात्रों को आवंटित सीट "स्वीकार" करने की अंतिम तिथि: 13 अगस्त शाम 5 बजे से 17 अगस्त शाम 4:59 बजे तक

13 अगस्त शाम 5 बजे से 17 अगस्त शाम 4:59 बजे तक कॉलेज द्वारा ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन और अनुमोदन: 13 अगस्त शाम 5 बजे से 18 अगस्त शाम 4:59 बजे तक

13 अगस्त शाम 5 बजे से 18 अगस्त शाम 4:59 बजे तक उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 19 अगस्त शाम 4:59 बजे तक

