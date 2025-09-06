दिल्ली यूनिवर्सिटी में खाली सीटों पर मॉप-अप राउंड के जरिए एडमिशन, 12वीं के अंक होंगे आधार

ETV Bharat / state

4 सितंबर तक जिन्हें प्रवेश नहीं मिला वह कर सकते हैं आवेदन: मॉप-अप राउंड के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू हो चुकी है और यह केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS UG 2025 पोर्टल (admissions.du.ac.in) के माध्यम से होगी. उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत डैशबोर्ड में लॉग इन करके मॉप-अप राउंड टैब में जाकर आवेदन करना होगा.

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने UG मॉप-अप राउंड 2025 की घोषणा कर दी है, जो CUET स्कोर के बजाए कक्षा 12 के अंकों के आधार पर आयोजित किया जाएगा. जो भी उम्मीदवार एडमिशन लेना चाहते हैं वो DU CSAS प्रवेश पोर्टल admissions.du.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक सूचना के मुताबिक, मॉप-अप राउंड सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों और कोर्सेज में खाली सीटों के लिए ही लागू होगा. बता दें कि इन खाली सीटों में प्रवेश 12वीं के अंकों के आधार पर होगा.

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने 2025 के अंडरग्रेजुएट (UG) एडमिशन के लिए मॉप-अप राउंड की घोषणा कर दी है. यह राउंड खास तौर पर उन छात्रों के लिए है, जिन्हें अभी तक CUET स्कोर आधारित प्रक्रिया के दौरान किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल सका. इस बार की सबसे बड़ी बात यह है कि मॉप-अप राउंड का पूरा आधार केवल कक्षा 12वीं के अंक होंगे, यानी इस प्रक्रिया में CUET का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा.

इस राउंड में भाग लेने के केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो DU पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हैं, लेकिन 4 सितंबर की शाम 5 बजे तक उन्हें प्रवेश नहीं मिला है. वहीं, जो छात्र पहले से ही CUET स्कोर आधारित किसी भी कोर्स या कॉलेज में दाखिला पा चुके हैं, वे इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे.

12वीं कक्षा के अंकों पर सीटें अलॉट होंगी: सीट आवंटन की प्रक्रिया 8 सितंबर से 11 सितंबर 2025 तक चलेगी. इस दौरान विश्वविद्यालय उम्मीदवारों के 12वीं कक्षा के अंकों और उनकी दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर सीटें अलॉट करेगा. प्रत्येक आवेदक को उनकी योग्यता और पसंद को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम विकल्प देने की कोशिश की जाएगी. उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड पर लॉग इन करके देख सकते हैं कि उन्हें किस कॉलेज और कोर्स में सीट मिली है.

11 सितंबर तक अंतिम आवंटन प्रक्रिया होगी पूरी : 11 सितंबर तक अंतिम आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद जिन छात्रों को सीट मिलेगी, उन्हें 13 सितंबर तक निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करके अपने दाखिले की पुष्टि करनी होगी. यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय पर शुल्क जमा नहीं करता है, तो उसकी सीट रद्द हो जाएगी और आगे की प्रक्रिया में किसी अन्य उम्मीदवार को प्रदान की जा सकती है.



12वीं कक्षा में अच्छे अंक हासिल करने वाले छात्रों की संभावना ज्यादा: मॉप-अप राउंड यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की खाली सीटों का उपयोग किया जाए और अधिक से अधिक योग्य छात्रों को अवसर मिले. कई बार मुख्य काउंसलिंग प्रक्रिया या स्पॉट राउंड्स के बाद भी कुछ सीटें छूट जाती हैं, ऐसे में यह राउंड छात्रों के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है. इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और अंक-आधारित होगी. इसलिए जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं, उनके चयन की संभावना ज्यादा रहेगी.



