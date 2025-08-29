ETV Bharat / state

दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर तैयारी तेज, शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति समेत जानिए क्या हैं मुद्दे - DUTA ELECTION 2025

दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (DUTA) का चुनाव आर्ट्स फैकल्टी में चार सितंबर को

दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हलचल तेज
दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हलचल तेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2025 at 5:39 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 5:45 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (DUTA) का चुनाव चार सितंबर को आर्ट्स फैकल्टी में होना है. DUTA चुनाव से पहले शिक्षकों की स्थाई नियुक्तियों को लेकर बड़ी हलचल देखी जा रही है. करीब 450 एड-हॉक शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति का मुद्दा लेकर DUTA के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल पर दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंद्ध 12 कॉलेजों में नियमित वेतन बहाल होने के बाद DUTA को दिल्ली सरकार से एक लंबे समय से अटकी हुई शिक्षकों की स्थाई नियुक्तियों की उम्मीद जगी है. इस बार अध्यक्ष पद पर 6 और एग्जीक्यूटिव सदस्य पद 25 उम्मीदवार DUTA का चुनाव लड़ रहे हैं.

DUTA अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉ वीएस नेगी ने बताया कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 12 कॉलेजों में जो प्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हैं, उनमें नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से रुकी हुई थी. इन कॉलेजों में नियमित वेतन वितरण शुरू कर दिया गया है.

DUTA अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉ वीएस नेगी ने चुनाव को लेकर दी जानकारी (ETV Bharat)

अब अगली बड़ी चुनौती स्थायी नियुक्तियों (Permanent Appointments) की है. इसके लिए दिल्ली सरकार नई गवर्निंग बॉडीज (Governing Bodies) का गठन जल्द करने वाली है. जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी तब नियुक्तियां शुरू हो सकेंगी. इसके पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में 5,000 से अधिक शिक्षकों का स्थाई नियुक्ति पूरी हो चुकी है.

DUTA चुनाव के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कॉलेज
DUTA चुनाव के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कॉलेज (ETV Bharat)

DUTA चुनाव की संरचना: दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (DUTA) के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दायर हो चुका है. DUTA का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है. इसमें एक अध्यक्ष और 15 एग्जीक्यूटिव सदस्य चुने जाते हैं. कुल 16 सदस्य (1 अध्यक्ष और 15 एग्जीक्यूटिव) कार्यकारिणी का निर्माण करते हैं. यही कार्यकारिणी अपने से उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करती है. इस कार्यकारिणी को पांच सह-ऑप्शनल (Co-opted) सदस्य भी जोड़ने का अधिकार होता है. इसके अलावा, निवर्तमान अध्यक्ष और सचिव भी आगामी कार्यकारिणी में दो वर्षों तक सदस्य बने रहते हैं.

चुनाव में शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति का मामला सबसे बड़ा मुद्दा (ETV Bharat)

पिछला डूटा चुनाव कैसा रहा: DUTA अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में वीएस नेगी ने बताया कि वर्ष 2023-24 का डूटा चुनाव ऐतिहासिक रहा. लगभग 24-25 वर्षों बाद नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (NDTF) नेतृत्व में DUTA ने विजय प्राप्त की थी. दिलचस्प बात यह रही कि इस चुनाव में विभिन्न संगठनों ने मिलकर NDTF के विरुद्ध "INDIA गठबंधन" की तर्ज पर चुनाव लड़ा था. लेकिन शिक्षकों ने NDTF को प्रोफेसर एके भागी के नेतृत्व में फिर से विजयी बनाया. इस कार्यकाल के दौरान 5000 से अधिक शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति हुई और लंबे समय से अटकी हुई प्रोन्नतियां (Promotions) पूरी की गईं. कॉलेजों में पहली बार प्रोफेसरशिप का प्रावधान लागू हुआ, जिससे अब लगभग 2000 प्रोफेसर विभिन्न कॉलेजों में अध्यापन का काम कर रहे हैं.

DUTA ELECTION 2025 के एग्जीक्यूटिव सदस्य पद के उम्मीदवार
DUTA ELECTION 2025 के एग्जीक्यूटिव सदस्य पद के उम्मीदवार (ETV Bharat)

भविष्य की चुनौतियां:

  • नवनियुक्त स्थायी शिक्षकों की ‘Past Service Count’ का विषय
  • एमफिल और पीएचडी इंक्रीमेंट को लेकर यूजीसी द्वारा पैदा की गई अड़चनें
  • आठवां वेतन आयोग (1 जनवरी 2026 से लागू होना है) इसमें शिक्षकों की सेवा शर्तें सम्मानजनक और सुविधाजनक हों
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू होने के बाद उत्पन्न चुनौतियां और उसका पुनरीक्षण (Review)

