वर्तमान डूटा अध्यक्ष ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी NDTF, AATDA और वामपंथी संगठन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है.

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ चुनाव 2025
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ चुनाव 2025 (ETV Bharat)
Published : September 2, 2025 at 2:04 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) के बहुप्रतीक्षित चुनाव 4 सितंबर (गुरुवार) को होने जा रहे हैं. यह चुनाव हर दो साल में होता है, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने नेतृत्व का चयन करते हैं. मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उत्तरी परिसर में आर्ट्स फैकल्टी और सत्यकाम भवन (सोशल साइंस ब्लॉक) में होगा. इसके लिए 30 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे. मतगणना गुरुवार शाम 6:30 बजे शुरू होगी और देर रात तक पूरी होने की उम्मीद है. परिणाम रात 12 बजे तक घोषित किए जाने की संभावना है, जिसके साथ ही अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की किस्मत का फैसला हो जाएगा.

त्रिकोणीय मुकाबला और उम्मीदवार: इस बार DUTA चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है. नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (NDTF) से डॉ. वीएस नेगी, आम आदमी पार्टी से संबद्ध एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलेपमेंट टीचर्स एसोसिएशन (AATDA) से राजेश झा और वामपंथी विचारधारा से जुड़े संगठन से राजीब रे अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं. इसके अलावा, 15 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 31 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. DUTA से कुल 9,800 पंजीकृत शिक्षक मतदाता इस चुनाव में भाग लेंगे, जो विश्वविद्यालय के शिक्षक समुदाय के भविष्य को निर्धारित करेंगे.

प्रोफेसर एके भागी, अध्यक्ष, DUTA (ETV Bharat)

इन्हें मिल सकती है बढ़त: DUTA अध्यक्ष प्रो. एके भागी ने बताया कि शिक्षक संघ के अंदर तीन प्रमुख संगठन सक्रिय हैं. पहला, NDTF, जिसका नेतृत्व डॉ. वीएस नेगी कर रहे हैं, दूसरा AATDA, जिसका प्रतिनिधित्व राजेश झा कर रहे हैं और तीसरा वामपंथी विचारधारा से संबद्ध संगठन, जिसके उम्मीदवार राजीव रे हैं. इन तीनों संगठनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन हाल के रुझानों और शिक्षकों के बीच चर्चा से NDTF को बढ़त मिलती दिख रही है.

NDTF को समर्थन की संभावना: प्रोफेसर एके भागी ने बताया कि जनवरी-फरवरी 2025 में हुए एकेडमिक काउंसिल (ACC) चुनावों के परिणामों के आधार पर NDTF को इस बार DUTA चुनाव में जीत की अधिक संभावना दिख रही है. ग्राउंड लेवल पर स्थिति का आकलन करने पर भी यही लगता है कि शिक्षक समुदाय NDTF के कार्यों से संतुष्ट है. शिक्षकों का मानना है कि NDTF ने उनके हितों के लिए कई काम किए हैं, जैसे शिक्षकों के लिए बेहतर नीतियां और सुविधाएं सुनिश्चित करना. इस कारण NDTF को मजबूत जनसमर्थन मिल रहा है. पिछले कुछ महीनों में कोई बड़ा बदलाव न होने के कारण यह समर्थन और मजबूत हुआ है.

80-85 प्रतिशत मतदान की उम्मीद: DUTA के पास वर्तमान में 9,800 पंजीकृत सदस्य हैं. इस बार 80-85 प्रतिशत मतदान होने की उम्मीद है. पिछले चुनाव (2023-25) में भी इसी स्तर का मतदान देखा गया था, जो DUTA चुनावों में सामान्य है. हालांकि, भारी बारिश जैसी अप्रत्याशित स्थिति मतदान प्रतिशत को प्रभावित कर सकती है. फिर भी शिक्षक समुदाय में इस चुनाव को लेकर उत्साह है, क्योंकि यह उनके हितों और विश्वविद्यालय की नीतियों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण अवसर है.

चुनाव की प्रक्रिया और महत्व: DUTA चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां वे अपने नेतृत्व का चयन करते हैं, जो उनकी मांगों और हितों को विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष उठाता है. 30 पोलिंग बूथों के साथ सुचारु मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. मतगणना की प्रक्रिया भी पारदर्शी और तेजी से पूरी करने की योजना है, ताकि परिणाम समय पर घोषित हो सकें.

DUTA चुनाव (2025-2027) के लिए उम्मीदवारों की सूची-

अध्यक्ष पद के उम्मीदवारकॉलेज
कमलेश आर रघुवंशी रामनुजन कॉलेज
राजेश के. झा राजधानी कॉलेज
राजीव रे किरोड़ी मल कॉलेज
संदीप दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज
संजय मोहन मरालेकमला नेहरू कॉलेज
वीएस नेगी शहीद भगत सिंह कॉलेज (सांध्य)

एग्जीक्यूटिव सदस्य पद के उम्मीदवार: आकांक्षा खुराना, अमित सिंह, अशोक कुमार मीना, आशुतोष गुप्ता, भूपेन्द्र सिंह, बिमलेंदु तीर्थंकर, विश्वजीत मोहंती, छोटू राम मीणा, देवेंद्र कुमार राणा, धन राज मीना, दिनेश कटारिया, हिमांशी अग्रवाल, लवकुश कुमार, मनीष कुमार, एम. रामानंद सिंह, प्रियम बरूआ, राजवंत सिंह, साक्षी यादव, संजय कुमार, शांतनु कुमार दास, शैलेन्द्र पाठक, श्याम कुमार, ताहा यासीन, वीएस दीक्षित, यशा यादव.

