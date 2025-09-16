ETV Bharat / state

DU के शिक्षक ने हाजिरी लगाने और मनमुताबिक अंक देने के लिए ली थी रिश्वत, अब दिल्ली HC ने सुनाया ये फैसला

दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक ने हाजिरी लगाने और मनमुताबिक अंक देने के लिए ली थी रिश्वत, हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति के फैसले पर मुहर लगाई.

दिल्ली यूनिवर्सिटी
दिल्ली यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों से अटेंडेंस और मनमुताबिक अंक देने के बदले रिश्वत लेने के आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज के एक फैकल्टी सदस्य की सेवा समाप्त करने को सही करार दिया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि छात्रों से रिश्वत और गैरकानूनी मांग अकादमिक ईमानदारी के साथ विश्वासघात है.

दरअसल, जीसस एंड मैरी कॉलेज की रीडर डॉ. थेलमा जे टालू ने पंचाट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पंचाट की कार्यवाही निष्पक्ष और साक्ष्यों से परिपूर्ण थी. हाईकोर्ट ने कहा कि पंचाट ने नरम रुख अपनाते हुए जुर्माना नहीं लगाया. ऐसे में पंचाट के फैसले को गलत नहीं करार दिया जा सकता है.

बता दें कि डॉ. थेलमा जेसस एंड मेरी कॉलेज में कॉमर्स विभाग में रीडर थीं. मामला 2008 का है जब कुछ छात्रों ने डॉ. थेलमा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हाजिरी बनाने और मनमुताबिक अंक देने के लिए नकदी और दूसरे सामानों की मांग की थी. थेलमा का कहना था कि उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि उनकी आडियो रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई थी.

गौरतलब है कि छात्रों के आरोप के बाद जीसस एंड मैरी कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जांच कमेटी का गठन किया था. जांच कमेटी ने डॉ. थेलमा को दोषी करार देते हुए बर्खास्त करने का आदेश दिया था. अपीलीय कमेटी ने भी डॉ. थेलमा को दोषी पाया था, लेकिन बर्खास्तगी की बजाय सेवा समाप्त करने का आदेश दिया था ताकि उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली यूनिवर्सिटी में खाली सीटों पर मॉप-अप राउंड के जरिए एडमिशन, 12वीं के अंक होंगे आधार
  2. DUSU ELECTIONS 2025: हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हटाई 1 लाख रुपये बांड की शर्त

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI HIGH COURTDU ATTENDANCE DISPUTEDELHI UNIVERSITYDU TEACHER TAKEN BRIBEDELHI UNIVERSITY TEACHER BRIBE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.