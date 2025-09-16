ETV Bharat / state

DU के शिक्षक ने हाजिरी लगाने और मनमुताबिक अंक देने के लिए ली थी रिश्वत, अब दिल्ली HC ने सुनाया ये फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों से अटेंडेंस और मनमुताबिक अंक देने के बदले रिश्वत लेने के आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज के एक फैकल्टी सदस्य की सेवा समाप्त करने को सही करार दिया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि छात्रों से रिश्वत और गैरकानूनी मांग अकादमिक ईमानदारी के साथ विश्वासघात है.

दरअसल, जीसस एंड मैरी कॉलेज की रीडर डॉ. थेलमा जे टालू ने पंचाट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पंचाट की कार्यवाही निष्पक्ष और साक्ष्यों से परिपूर्ण थी. हाईकोर्ट ने कहा कि पंचाट ने नरम रुख अपनाते हुए जुर्माना नहीं लगाया. ऐसे में पंचाट के फैसले को गलत नहीं करार दिया जा सकता है.

बता दें कि डॉ. थेलमा जेसस एंड मेरी कॉलेज में कॉमर्स विभाग में रीडर थीं. मामला 2008 का है जब कुछ छात्रों ने डॉ. थेलमा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हाजिरी बनाने और मनमुताबिक अंक देने के लिए नकदी और दूसरे सामानों की मांग की थी. थेलमा का कहना था कि उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि उनकी आडियो रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई थी.