अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रों से मिलने जा रहे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) के अध्यक्ष रौनक खत्री को पुलिस ने अलीगढ़ की सीमा पर ही रोक दिया. उन्हें टप्पल थाना क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेस-वे पर हिरासत में ले लिया गया. इस कार्रवाई से नाराज रौनक खत्री ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए.

रौनक खत्री कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं. मंगलवार को वे एएमयू के छात्रों से मिलने अलीगढ़ आ रहे थे. हालांकि फीस वृद्धि को लेकर एएमयू का धरना मंगलवार को ही समाप्त हो गया, बावजूद इसके रौनक खत्री का कहना था कि वे केवल छात्रों से बातचीत करने जा रहे थे. लेकिन अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने उन्हें बॉर्डर से ही वापस कर दिया.

रौनक खत्री ने कहा- क्यों डर रहा प्रशासन : हिरासत में लिए जाने के बाद रौनक खत्री ने कहा कि अगर हम एएमयू में छात्रों से मिलने जा रहे हैं तो प्रशासन क्यों डर रहा है? क्यों रोक रहा है? क्या हम आतंकवादी हैं? जब आतंकवादी घटनाओं को रोकने की बात आती है तो पुलिस नजर नहीं आती, लेकिन जब एक आम छात्र अपनी आवाज उठाता है तो उस पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है.

सरकार घबराई हुई है : उन्होंने कहा कि जितना प्रशासन हमें डिटेन करेगा, उतना ही उसकी बौखलाहट जनता के सामने आएगी. जो डरता है, वही घबराता है और आज यही घबराहट पुलिस प्रशासन के चेहरे पर साफ दिख रही है. रौनक खत्री ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर अलीगढ़ का कोई छात्र आता है तो उसका खुले हाथों से स्वागत किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक छात्रसंघ अध्यक्ष को छात्रों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा.

उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कहा कि सरकार छात्रों की बढ़ती लोकप्रियता और समर्थन से घबराई हुई है, इसलिए रोकथाम और पुलिस बल का सहारा लिया जा रहा है. वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है.

