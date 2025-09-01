ETV Bharat / state

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तैयारी तेज, NSUI का आरोप- CM रेखा गुप्ता की इस चुनाव में दिलचस्पी, छात्रों को दे रहीं सुविधाएं

DU चुनावों का इतिहास हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण रहा है. यहां अक्सर ABVP और NSUI के बीच कड़ा मुकाबला होता है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 3:11 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 3:28 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 18 सितंबर 2025 को होने वाले हैं. नामांकन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है, जबकि परिणाम 19 सितंबर को घोषित होंगे. यह चुनाव न केवल छात्र राजनीति का केंद्र बिंदु है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का आईना भी माना जाता है. इस बार DUSU चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की डीयू में अचानक बढ़ी दिलचस्पी ने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है. 28 अगस्त 2025 को शुरू हुई 'यू-स्पेशल' बस सेवाओं से लेकर अब सोमवार (एक सितंबर) को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी)-डूसू की ओर से 'स्वयंसिद्धा' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा छात्राओं का सम्मान समारोह, ये प्रयास छात्रों को आकर्षित करने के साथ-साथ चुनावी लाभ के लिए भी लग रहे हैं. सवाल उठता है कि इससे किसको फायदा मिलेगा बीजेपी समर्थित छात्र संगठनों को या विपक्षी दलों को?

डीयू चुनावों का इतिहास हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण रहा है. यहां अक्सर एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बीजेपी की छात्र इकाई) और एनएसयूआई (कांग्रेस की छात्र इकाई) के बीच कड़ा मुकाबला होता है. 2024 के चुनावों में एबीवीपी ने वाइस प्रेजिडेंट और सेक्रेटरी पद पर कब्जा किया था, जबकि एनएसयूआई ने अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद जीता. इस बार भी एबीवीपी मजबूत दावेदार है, लेकिन बीजेपी सरकार के प्रयासों से इसका ग्राफ और ऊपर चढ़ सकता है.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

'यू-स्पेशल' बस सेवा का इतिहास: यू-स्पेशल सेवा की शुरुआत 1971 में हुई थी, जब मलकागंज डिपो से पहली बार बसें चलीं और टिकट महज 50 पैसे हुआ करता था. 90 के दशक में यह सेवा काफी लोकप्रिय थी. जब करीब 400 बसें रोज 1.90 लाख छात्रों को उनके गंतव्य तक ले जाती थीं. वर्ष 2020 में कोविड व बसों की कमी के कारण इस सेवा को बंद करना पड़ा था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 28 अगस्त को डीयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 25 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया था.

नई यू-स्पेशल बसों में सुविधाएं: नई यू-स्पेशल बसों में 20 एसी इलेक्ट्रिक बसें हैं. इसके साथ ही 30 डीजल से चलने वाली चालित 12 मीटर लंबी बसें और 20 डीजल चालित 9 मीटर बसें हैं. कुल 70 नई बसें हैं, जिन्हें 25 विशेष रूटों पर चलाया जा रहा है. नई बसों में रेडियो सिस्टम की सुविधा दी गई है. मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के दौरान अपनी डीयू की पुरानी यादें साझा कीं, जब 1998 में वे पढ़ाई पूरी करने के बाद निकलीं तो ये बसें चल रही थीं.

स्वयंसिद्धा सम्मान समारोह पर चर्चा क्यों? अब चर्चा में है स्वयंसिद्धा सम्मान समारोह. जहां मेधावी छात्रों, खिलाड़ियों और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. डीयू के 7 लाख छात्रों में से कई को इससे जोड़ा जा सकता है. यह समारोह छात्रों को सीधे सरकार से जोड़ेगा, जो चुनावी माहौल में बीजेपी के पक्ष में काम कर सकता है. वहीं छात्राओं का कहना है कि यू स्पेशल बस चलने से दूर से आने वाले छात्रों को फायदा होगा. दिल्ली एनसीआर से आने वाले छात्राओं को मेट्रो कंसेशन की सुविधा का लाभ मिलेगा.

सोमवार को अभाविप-डूसू द्वारा आयोजित 'स्वयंसिद्धा' कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों से मेट्रो का पास उपलब्ध कराने का वायदा किया. रेखा गुप्ता ने कहा आप छात्रों को और भी बसें मिलेंगी. छात्रों के लिए मेट्रो का कंसेशन पास का काम जो आज तक नहीं हुआ दिल्ली सरकार में बैठी आपकी दीदी करके दिखाएगी. स्टूडेंट्स को बेस्ट फैकल्टी, कॉलेज एजुकेशन सब देंगे.

छात्रों के लिए मेट्रो कंसेशन पास: अभाविप दिल्ली प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि अभाविप की लंबे समय से मांग पूरे दिल्ली के लिए यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए बसें चलाई जाए. साथ ही दिल्ली के छात्रों के लिए मेट्रो कंसेशन पास होना चाहिए दिल्ली के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्वयंसिद्धा कार्यक्रम में मंच से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जल्द ही दिल्ली में छात्रों के लिए मेट्रो कंसेशन पास लागू करने के लिए कह दिया है. दिल्ली के 25 रूट पर यू स्पेशल बसें चल रही है, जिससे छात्रों को सुविधा मिल रही है.

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार का तंत्र डूसू चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती है. डीयू के छात्रों को बधाई जिन मांगो को लेकर एनएसयूआई लड़ रहा था उसे पूरा कराया गया. छह महीने से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गायब थीं. अब जब डूसू का नोटिफिकेशन आ गया तो चुनाव में अपना तंत्र इस्तेमाल करने आ गई. एनएसयूआई की ओर से छात्र-छात्राओं के लिए काम किया जा रहे हैं.

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की जीत के बाद, छात्र वोट बैंक महत्वपूर्ण है. यदि एबीवीपी जीती, तो यह बीजेपी की राज्य स्तर की मजबूती को दर्शाएगा. लेकिन यदि विपक्ष ने मुद्दों को भुनाया तो सरकार की छवि पर सवाल उठ सकते हैं. चुनाव नतीजे 19 सितंबर को तय करेंगे कि यह प्रयास कितने सफल रहे.

