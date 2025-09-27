ETV Bharat / state

लद्दाख समर्थन में DU छात्रों का प्रदर्शन, AAP ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को घेरा

लेह में हिंसक प्रदर्शन के दो दिन बाद पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया है.

लद्दाख समर्थन में DU छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2025 at 7:12 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय परिसर के बाहर शनिवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने लद्दाख के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों ने सोनम वांगचुक की रिहाई और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की. प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नारे लगाए. छात्रों ने संकल्प लिया कि वह राजधानी और विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन और अभियान को और तेज करेंगे, ताकि लद्दाख की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग पूरे देश के सामने लाई जा सके.

आइसा डीयू अध्यक्ष सावी ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सरकार ने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि आज हालात इतने खराब हैं कि सरकार सिर्फ वादाखिलाफी और लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है. छात्र तब तक संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.

लद्दाख समर्थन में DU छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

''सरकार तानाशाही कर रही है'': छात्र अली शाह ने कहा कि लद्दाख के लिए हम वर्षों से राज्य दर्जा की मांग कर रहे हैं. लद्दाख में रोजगार नहीं है, भूमि पर अतिक्रमण बढ़ रहा है और पर्यावरण लगातार बिगड़ रहा है. हालात दिन-ब-दिन खराब होते जा रहे हैं. सरकार हमारी समस्याएं सुनने के बजाय तानाशाही रवैया अपना रही है और आवाज दबा रही है.

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ: वहीं, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी (AAP) ने शिक्षाविद् और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आप पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटने का काम किया है.

उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति, जिन्होंने लद्दाख के लिए शिक्षा, पर्यावरण और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी, उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार करना बेहद निंदनीय है. आम आदमी पार्टी ने देशवासियों से अपील की है कि वे इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं, क्योंकि यह सिर्फ सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है.

लद्दाख समर्थन में DU छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक नया चलन शुरू कर दिया है कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उसे फर्जी केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा. पहले वोट काटने का काम होता है और अब जो भी सोशल मीडिया या आंदोलन के जरिए विरोध करता है, उसे गिरफ्तार कर चुप करा दिया जाता है. दुर्गेश पाठक ने कहा कि यह रवैया भारत के संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है.

