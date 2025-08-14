ETV Bharat / state

दिल्ली विश्वविद्यालय ने मोहम्मद इकबाल को पाठ्यक्रम से हटाया, कुलपति बोले भारत विरोधी सोच के कारण लिया फैसला - DELHI UNIVERSITY

दिल्ली विश्वविद्यालय ने मोहम्मद इकबाल को पाठ्यक्रम से हटाया, कुलपति बोले भारत विरोधी सोच के कारण लिया फैसला

DELHI UNIVERSITY
दिल्ली विश्वविद्यालय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 14, 2025 at 8:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल को अपने पाठ्यक्रम से हटाने का निर्णय लिया है. डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने गुरुवार को कहा कि इकबाल ने भले ही “सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा” लिखा था, लेकिन बाद में उनकी सोच भारत विरोधी हो गई.

1910 में उन्होंने “तराना-ए-मिल्ली” लिखा, जिसमें कहा गया था “मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा…” भारत विरोधी सोच के कारण विश्वविद्यालय ने तय किया कि अब इकबाल को नहीं पढ़ाया जाएगा. यह घोषणा विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता एवं विभाजन अध्ययन केंद्र (CIPS) द्वारा आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम के दौरान की गई. कार्यक्रम में देश के विभाजन के इतिहास, उसके कारणों और परिणामों पर चर्चा हुई.

दिल्ली विश्वविद्यालय ने मोहम्मद इकबाल को पाठ्यक्रम से हटाया
दिल्ली विश्वविद्यालय ने मोहम्मद इकबाल को पाठ्यक्रम से हटाया (ETV BHARAT)

कुलपति योगेश सिंह ने कहा कि विभाजन के दौरान लाखों लोगों की जान गई, लेकिन आज तक उन पीड़ितों की कोई आधिकारिक सूची नहीं बनी. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी त्रासदी के लिए किसी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया. इस विषय पर कुछ कविताएं और फिल्में जरूर बनी हैं, लेकिन गंभीर और व्यापक दृष्टिकोण से इस मुद्दे पर फिल्म नहीं बनाई गई. उन्होंने कहा जो हुआ, वह क्यों हुआ और आगे न हो, इसकी क्या गारंटी है? क्या हमारी तैयारी है? यह भारत के नागरिकों के लिए सोचने का विषय है.

कुलपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय ऐतिहासिक है. अगर हम साल में कम से कम एक बार इस विषय पर चर्चा करेंगे तो सोया हुआ भारत जागेगा.

पूर्व सांसद सरदार तरलोचन सिंह ने कहा कि विभाजन के समय पंजाब के सिखों ने पाकिस्तान में शामिल होने का विरोध किया था. अगर पूरा पंजाब पाकिस्तान में चला जाता, तो उसका बॉर्डर गुरुग्राम तक होता. उन्होंने कहा कि विभाजन में जो लाखों लोग मारे गए उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वे अपने वतन और धर्म के लिए कुर्बान हो गए. तरलोचन सिंह ने उस दौर की कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा आज किसी को एक झोंपड़ी छोड़ना भी मुश्किल है, जबकि उस समय लोगों ने अपने गांव, घर और कारोबार छोड़ दिए.

व्यापारी वर्ग बिना सरकारी मदद के भारत आए और फड़ी पर बैठकर व्यापार शुरू किया. मेहनत के दम पर उन्होंने न सिर्फ अपने कारोबार खड़े किए बल्कि मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल जैसे प्रधानमंत्री भी देश को दिए. डीयू के डीन ऑफ कॉलेजेज प्रोफेसर बलराम पाणी ने कहा कि भारत का विभाजन महज संपत्ति का बंटवारा नहीं था, बल्कि यह हमारी मातृभूमि, सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति का विभाजन था. इस दर्द को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता.

