किसी भी इवेंट से 72 घंटे पहले देने होगी जानकारी, DU ने जारी की एडवाइजरी, जानिए और क्या हैं नियम ?
इवेंट से पहले छात्रों को प्रॉक्टर कार्यालय और संबंधित पुलिस थाने को कार्यक्रम से 72 घंटे पहले सूचित करना होगा.
Published : October 8, 2025 at 5:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा बुधवार को सभी कॉलेज, छात्रावास, केंद्र और संस्थानों में होने वाले कार्यक्रमों और सभाओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. कार्यक्रम से 72 घंटे पहले प्रॉक्टर कार्यालय और संबंधित पुलिस थाने में सूचित करना होगा. कॉलेज, छात्रावास या संस्थान में होने वाले किसी भी कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी उसी संस्थान की होगी.
प्रॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने कार्यक्रमों, सभाओं और जुलूसों के सुरक्षित आयोजन के लिए नई व्यवस्था लागू की है. इसके तहत उत्तरी और दक्षिणी परिसर के लिए एक-एक संपर्क अधिकारी (एलओ) नियुक्त किए जाएंगे, जो दिल्ली पुलिस से समन्वय बनाए रखेंगे. इसी तरह प्रत्येक कॉलेज, छात्रावास या संस्थान भी अपने कार्यक्रमों के लिए एक विशेष संपर्क अधिकारी नियुक्त करेगा, जो पूरे समय उपस्थित रहकर पुलिस को कार्यक्रम की जानकारी देगा.
कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया पर समय से परामर्श जारी किया जाएगा, जिसमें समय, प्रवेश पास, यातायात व्यवस्था, प्रवेश और निकास द्वार की जानकारी होगी. सुरक्षा के लिए प्राथमिक चिकित्सा दल, एम्बुलेंस और अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था अनिवार्य होगी. वीआईपी और आम लोगों के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार रखे जाएंगे. भीड़ नियंत्रण और संचार व्यवस्था के लिए पीए सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाना आवश्यक होगा.
उन्होंने कहा कि कॉलेज, छात्रावास या संस्थान में होने वाले किसी भी कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी उसी संस्थान की होगी. दिल्ली पुलिस केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, निजी कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिए नहीं. इसलिए कॉलेजों को अपने स्तर पर पर्याप्त सुरक्षा गार्ड, बाउंसर और ट्रैफिक मार्शल तैनात करने होंगे. इसके साथ ही पार्किंग और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था भी करनी होगी. संस्थानों को स्वयंसेवकों की भी नियुक्ति करनी होगी, जिससे केवल अधिकृत छात्रों को ही कार्यक्रम में प्रवेश मिल सके और आयोजन सुरक्षित व व्यवस्थित हो सकें.
