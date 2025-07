ETV Bharat / state

DU UG ADMISSION 2025: दाखिले के लिए सीयूईटी देने वाले स्टूडेंट्स के लिए नई एडवाइजरी जारी, जानें क्या है अपडेट - DU UG ADMISSION 2025

दिल्ली यूनिवर्सिटी ( SOURCE: ANI )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक प्रोग्राम में दाखिले (DU UG ADMISSION 2025) के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) का पहला चरण जारी है. अब सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जारी हो गया है. ऐसे में डीयू द्वारा अगले सप्ताह से यूजी एडमिशन के लिए सीएसएएस पोर्टल का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा. दूसरे चरण में छात्रों को कॉलेज व प्रोग्राम की वरीयता भरनी होगी. इसके आधार पर ही उन्हें सीट का आवंटन किया जाएगा. ऐसे में डीयू ने छात्रों को पहले से ही प्रोग्राम व कॉलेज की वरीयता सूची तैयार करने को कहा है. दिल्ली विश्वविद्यालय की दूसरे चरण की प्रक्रिया सीमित समय के लिए होगी. दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी पहले चरण की प्रक्रिया जारी रहेगी. डीयू दाखिला डीन प्रो. हनीत गांधी की ओर से शैक्षणिक सत्र 2025-26 के स्नातक यूजी प्रोग्राम में दाखिले के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है.



डीयू ने एडवाइजरी में दी है ये जानकारी

एनटीए की ओर से शुक्रवार को सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. ऐसे में इस एडवाइजरी के माध्यम से डीयू ने छात्रों को सलाह दी है कि जिन्होंने पहले चरण के तहत अब तक आवेदन नहीं किया है, उसे जल्द से जल्द पूरा कर लें. पहले चरण में छात्रों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बोर्ड परीक्षा के अंक और सीयूईटी से संबंधित जानकारी को भरना होता है. जबकि दूसरे चरण में छात्रों को प्रोग्राम व कॉलेज की वरीयता सूची को भरना होगा. इसके साथ ही छात्रों को अपने सीयूईटी यूजी पेपर (जो एंट्रेस में दिए गए) को उन विषयों के साथ मैपिंग करनी है जो उन्होंने बारहवीं कक्षा में उत्तीर्ण किए हैं. डीयू की ओर से एडवाइजरी में कहा गया है कि वह प्रोग्राम व कॉलेज की सूची तैयार करना शुरू कर दें. इससे उन्हें दूसरे चरण में इसे भरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. एक अगस्त से शुरू होगा डीयू का नया सत्र

एडवाइजरी के अनुसार डीयू अपना नया सत्र एक अगस्त से शुरू करेगा. इस कारण से दाखिला प्रक्रिया का दूसरा चरण काफी सीमित समय के लिए होगा, जिससे कि कक्षाओं को समय से शुरू किया जा सके. वरीयता भरने की समय सीमा समाप्त होने के बाद कॉलेज व कोर्स बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

