दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव: रायपुर में ABVP का जश्न, डीयू में 4 में से 3 पदों पर लहराया भगवा

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव-2025 के नतीजे घोषित हो गए हैं. इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 में से 3 पद अपने नाम किए. परिषद ने अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव पद पर निर्णायक जीत दर्ज की, जबकि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस समर्थित छात्र नेता राहुल ने अपने नाम किया.

रायपुर: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव-2025 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. परिषद ने चार में से तीन पदों पर कब्जा जमाकर बड़ी बढ़त हासिल की. इस जीत की खुशी में रायपुर में कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी कर जश्न मनाया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाई.

चुनाव परिणाम

• अध्यक्ष : आर्यन मान (ABVP) – 28,841 मत, प्रतिद्वंदी जोशलीन चौधरी – 12,645 मत

• उपाध्यक्ष : राहुल – 29,339 मत, प्रतिद्वंदी गोविंद तंवर (ABVP) – 20,547 मत

• सचिव : कुणाल चौधरी (ABVP) – 23,779 मत, प्रतिद्वंदी कबीर – 16,117 मत

• सह सचिव : दीपिका झा (ABVP) – 21,825 मत, प्रतिद्वंदी लवकेश – 17,380 मत



इन नतीजों के साथ ABVP ने 3-1 से शानदार विजय हासिल कर दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना परचम फहरा दिया

रायपुर में जोरदार उत्सव: दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव जीत की खुशी में ABVP रायपुर महानगर ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और परिसर "दिल्ली यूनिवर्सिटी जीते हैं – अब जेएनयू भी जीतेंगे", "छत्तीसगढ़ से उठी आवाज – ABVP ज़िंदाबाद" जैसे नारों से गूंज उठा. जीत का जश्न फटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर मनाया गया.

दिल्ली छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी की जीत (ETV Bharat Chhattisgarh)

महानगर मंत्री का बयान: ABVP रायपुर के महानगर मंत्री सुजल गुप्ता ने कहा, "दिल्ली यूनिवर्सिटी हम जीते हैं, और यदि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में भी छात्रसंघ चुनाव करवाती है, तो निश्चित ही यहां भी ABVP विजयी होगी. दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ की ओर से हार्दिक बधाई. विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित में सदैव संघर्ष करती रही है और आगे भी अनेक ऐतिहासिक कार्य करेगी."