युवाओं के लिए नौकरी पाने का शानदार मौका, DU में जॉब मेले का आयोजन, देखें पूरी डिटेल्स - DU PLACEMENT CELL ORGANIZE JOB FAIR

DU में जॉब मेले का आयोजन ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के केंद्रीय प्लेसमेंट सेल द्वारा 7 मई को जॉब मेला आयोजित किया जा रहा है. इस संबंध में जानकारी देते हुए डीयू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. रंजन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जॉब मेले का आयोजन डीयू के नॉर्थ कैंपस के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 31 कंपनियों ने भाग लेने की पुष्टि की है. प्रो. रंजन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जॉब मेले में विभिन्न क्षेत्रों की 1,200 से अधिक वैकेंसी की पेशकश की जा रही है, जो विद्यार्थियों को विविध प्रकार के अवसर प्रदान करेगी. उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट ग्लोबल 12 लाख रुपए वार्षिक का आकर्षक पैकेज दे रहा है, जबकि एक्सिस आईआईटी/नीट 7.2 लाख रुपए वार्षिक तक के पैकेज और अधिकतम 30,000 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप भी दे रहा है. प्रो. रंजन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मुथूट फाइनेंस, बजाज आलियांज, भारती भवन पब्लिकेशन्स, इमिग्रेशन डेस्क, बजाज कैपिटल, कैपिटल गुड्स एंड स्ट्रैटेजिक स्किल काउंसिल, शाही एक्सपोर्ट्स, एफआरआर फॉरेक्स और बैक बेंचर्स जैसी प्रमुख कंपनियां भर्तीकर्ताओं में शामिल हैं. प्रो. त्रिपाठी ने बताया कि जॉब मेले में भाग लेने वाली कंपनियों में से 15 इंटर्नशिप के साथ-साथ प्लेसमेंट के अवसर भी प्रदान कर रही हैं और 15 पूर्णकालिक प्लेसमेंट के लिए भर्ती कर रही हैं. यह पहल छात्रों के करियर की संभावनाओं को बढ़ाने और उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

