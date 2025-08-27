नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए एक लाख रुपए के बांड भरने की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए डीयू से जवाब तलब किया. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वकील को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

दरअसल, याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अंजलि और अभिषेक कुमार ने दायर किया है. दोनों याचिकाकर्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का आगामी चुनाव लड़ना चाहते हैं. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए एक लाख का बांड भरने की शर्त उन छात्रों को चुनाव लड़ने से रोकेगा जो ये बांड की रकम नहीं भर सकते हैं.

याचिका में कहा गया है कि ऐसा करना मनमाना है और साधारण पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ नाइंसाफी है. इन नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद केवल वे ही छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ पाएंगे जिनके पास भारी भरकम पूंजी और संसाधन है. नोटिफिकेशन के पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन भले ये कहता हो कि ये प्रावधान शहर में पोस्टर लगाने और दीवारों को विरुपित करने से रोकने के लिए किया गया है, लेकिन यह लोकतांत्रिक भावना के अनुरुप नहीं है.

याचिका में ये भी कहा गया है कि ये नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आम छात्रों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने की साजिश है. डूसू छात्र संघ का ये नोटिफिकेशन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन करता है. बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ (DUSU) का चुनाव 18 सितंबर 2025 को होगा, जबकि मतगणना 19 सितंबर 2025 को की जाएगी.

