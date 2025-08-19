ETV Bharat / state

DU में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में 55 प्रतिशत छात्रों का दाखिला, DUTA ने शिक्षकों की कमी पर उठाए सवाल - DU FOUR YEAR UG COURSE

डीयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में करीब 55 प्रतिशत छात्रों ने लिया दाखिला, DUTA ने उठाए सवाल

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में 55 प्रतिशत छात्रों का दाखिला
चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में 55 प्रतिशत छात्रों का दाखिला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2025 at 4:34 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 5:09 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत लागू चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) में करीब 55 प्रतिशत छात्रों ने दाखिला लिया है. हालांकि अभी नए सत्र की शुरुआत है. 72,000 से अधिक पात्र छात्रों में से लगभग 55 प्रतिशत यानी 39,600 से अधिक छात्रों ने चौथे वर्ष को जारी रखने का विकल्प चुना है, जबकि 32,400 छात्रों ने इसे छोड़ने का फैसला किया. यूनिवर्सिटी प्रबंधन को उम्मीद है कि आने वाले समय में और छात्र दाखिला ले सकते है.

डीयू में पहली बार अंडर ग्रेजुएशन चौथे साल की पढ़ाई शुरू: एनईपी 2020 के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार अंडर ग्रेजुएशन (UG) के चौथे साल की पढ़ाई शुरू हुई है. FYUP छात्रों को लचीलापन दे रहा है, जिसमें एक वर्ष बाद प्रमाणपत्र, दो वर्ष बाद डिप्लोमा, तीन वर्ष बाद डिग्री और चार वर्ष पूरा करने पर रिसर्च, उद्यमिता और कौशल-आधारित शिक्षा के साथ ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलती है.

करीब 55 प्रतिशत छात्रों ने दाखिला-कुलपति योगेश सिंह: दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश सिंह ने कहा कि चिंता न करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज चौथे साल के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अंडर ग्रेजुएशन (UG) के चौथे साल में करीब 55 प्रतिशत छात्रों ने दाखिला लिया है. अभी तो सेशन की शुरुआत हुई है, हो सकता है कि आगे चलकर कुछ छात्र चौथे साल में वापस जुड़ें या अपना मन बनाएं. वैसे जितनी उम्मीद थी, उतना ही आया है और काफी खुश हूं.

आने वाले समय में चौथे साल के छात्रों की संख्या होगी स्थिर: तीन साल पूरा करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स एमबीए या दूसरे कोर्सेस में चले जाते हैं. इसी वजह से यह परसेंटेज दिख रहा है. आने वाले समय में यह धीरे-धीरे स्टेबल हो जाएगी. जहां तक फैसिलिटीज की बात है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास अच्छे टीचर्स हैं, लैब्स हैं. जैसे-जैसे नए एक्सपेरिमेंट और जरूरतें सामने आएंगी, वैसे-वैसे सब कुछ और अपग्रेड होता जाएगा. अगर कभी कोई कमी महसूस होगी तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज मिलकर तुरंत सॉल्व कर देंगे.

मिरांडा हाउस कॉलेज में चौथे साल आए छात्र अच्छे: मिरांडा हाउस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर बिजयलक्ष्मी नंदा ने बताया कि अंडर ग्रेजुएशन में जो चौथा साल आया है वह बहुत अच्छा है, जिस पर हम स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च भी करा पाएंगे. पांच घंटे तो टीचर्स के होते है, जिसमें वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. 8 बजे से 8 बजे वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे जो मुझे लगता है कि आपके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है.

मिरांडा हाउस कॉलेज चौथे साल के पाठ्यक्रम के लिए तैयार: आपके पास अगर कॉलेज में क्लासरूम की कमी है तो आप टाइम टेबल और भी बढ़ा सकते हैं. उससे एक सपोर्ट मिल सकता है. दूसरा है कि रिसर्च लैब्स जो है वह तो रात 8 बजे तक खुला रहता है. साइंस रिसर्च लैब्स तो रात को भी बंद नहीं होते है. तो इसमें आपको रिसर्च डिस्कशन करना है तो यह सबके लिए कोई ऐसी मुश्किल नहीं है.

यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने शिक्षकों की कमी पर उठाए सवाल: यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ (DUTA) के अध्यक्ष प्रोफेसर एके भागी ने बताया कि चार साल के स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत के कारण छात्रों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है. लेकिन इसके लिए यूनिवर्सिटी में ना तो पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं और ना ही आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है. यूनिवर्सिटी में लैब्स, क्लासरूम और अन्य सुविधाओं की कमी है.

यूनिवर्सिटी को जल्द करनी होगी समस्याएं दूर: समय-समय पर यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार को इन समस्याओं से अवगत कराया गया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने बताया कि जब छात्रों की संख्या दोगुनी हो गई है, तो उसी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों के भरोसे कोर्स चलाना संभव नहीं है. यह स्थिति अब सिर पर आन पड़ी है. अगर जल्द ही इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो रिसर्च आधारित स्नातक डिग्री प्रोग्राम में समस्या आएगी.

ये भी पढ़ें :

डीयू में एड-हॉक शिक्षकों को रेगुलर करने की मांग तेज, कुलपति को लिखा पत्र

डीयू छात्रसंघ चुनाव में एक लाख रुपये का बॉन्ड अनिवार्य करने के आदेश का विरोध तेज, ASAP और ABVP दोनों मैदान में

नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत लागू चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) में करीब 55 प्रतिशत छात्रों ने दाखिला लिया है. हालांकि अभी नए सत्र की शुरुआत है. 72,000 से अधिक पात्र छात्रों में से लगभग 55 प्रतिशत यानी 39,600 से अधिक छात्रों ने चौथे वर्ष को जारी रखने का विकल्प चुना है, जबकि 32,400 छात्रों ने इसे छोड़ने का फैसला किया. यूनिवर्सिटी प्रबंधन को उम्मीद है कि आने वाले समय में और छात्र दाखिला ले सकते है.

डीयू में पहली बार अंडर ग्रेजुएशन चौथे साल की पढ़ाई शुरू: एनईपी 2020 के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार अंडर ग्रेजुएशन (UG) के चौथे साल की पढ़ाई शुरू हुई है. FYUP छात्रों को लचीलापन दे रहा है, जिसमें एक वर्ष बाद प्रमाणपत्र, दो वर्ष बाद डिप्लोमा, तीन वर्ष बाद डिग्री और चार वर्ष पूरा करने पर रिसर्च, उद्यमिता और कौशल-आधारित शिक्षा के साथ ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलती है.

करीब 55 प्रतिशत छात्रों ने दाखिला-कुलपति योगेश सिंह: दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति योगेश सिंह ने कहा कि चिंता न करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज चौथे साल के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अंडर ग्रेजुएशन (UG) के चौथे साल में करीब 55 प्रतिशत छात्रों ने दाखिला लिया है. अभी तो सेशन की शुरुआत हुई है, हो सकता है कि आगे चलकर कुछ छात्र चौथे साल में वापस जुड़ें या अपना मन बनाएं. वैसे जितनी उम्मीद थी, उतना ही आया है और काफी खुश हूं.

आने वाले समय में चौथे साल के छात्रों की संख्या होगी स्थिर: तीन साल पूरा करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स एमबीए या दूसरे कोर्सेस में चले जाते हैं. इसी वजह से यह परसेंटेज दिख रहा है. आने वाले समय में यह धीरे-धीरे स्टेबल हो जाएगी. जहां तक फैसिलिटीज की बात है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास अच्छे टीचर्स हैं, लैब्स हैं. जैसे-जैसे नए एक्सपेरिमेंट और जरूरतें सामने आएंगी, वैसे-वैसे सब कुछ और अपग्रेड होता जाएगा. अगर कभी कोई कमी महसूस होगी तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज मिलकर तुरंत सॉल्व कर देंगे.

मिरांडा हाउस कॉलेज में चौथे साल आए छात्र अच्छे: मिरांडा हाउस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर बिजयलक्ष्मी नंदा ने बताया कि अंडर ग्रेजुएशन में जो चौथा साल आया है वह बहुत अच्छा है, जिस पर हम स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च भी करा पाएंगे. पांच घंटे तो टीचर्स के होते है, जिसमें वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. 8 बजे से 8 बजे वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे जो मुझे लगता है कि आपके पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है.

मिरांडा हाउस कॉलेज चौथे साल के पाठ्यक्रम के लिए तैयार: आपके पास अगर कॉलेज में क्लासरूम की कमी है तो आप टाइम टेबल और भी बढ़ा सकते हैं. उससे एक सपोर्ट मिल सकता है. दूसरा है कि रिसर्च लैब्स जो है वह तो रात 8 बजे तक खुला रहता है. साइंस रिसर्च लैब्स तो रात को भी बंद नहीं होते है. तो इसमें आपको रिसर्च डिस्कशन करना है तो यह सबके लिए कोई ऐसी मुश्किल नहीं है.

यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ ने शिक्षकों की कमी पर उठाए सवाल: यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ (DUTA) के अध्यक्ष प्रोफेसर एके भागी ने बताया कि चार साल के स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत के कारण छात्रों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है. लेकिन इसके लिए यूनिवर्सिटी में ना तो पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं और ना ही आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है. यूनिवर्सिटी में लैब्स, क्लासरूम और अन्य सुविधाओं की कमी है.

यूनिवर्सिटी को जल्द करनी होगी समस्याएं दूर: समय-समय पर यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार को इन समस्याओं से अवगत कराया गया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने बताया कि जब छात्रों की संख्या दोगुनी हो गई है, तो उसी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों के भरोसे कोर्स चलाना संभव नहीं है. यह स्थिति अब सिर पर आन पड़ी है. अगर जल्द ही इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो रिसर्च आधारित स्नातक डिग्री प्रोग्राम में समस्या आएगी.

ये भी पढ़ें :

डीयू में एड-हॉक शिक्षकों को रेगुलर करने की मांग तेज, कुलपति को लिखा पत्र

डीयू छात्रसंघ चुनाव में एक लाख रुपये का बॉन्ड अनिवार्य करने के आदेश का विरोध तेज, ASAP और ABVP दोनों मैदान में

Last Updated : August 19, 2025 at 5:09 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DU UG PROGRAM FYUP DU VICE CHANCELLOR YOGESH SINGHDUTU RAISES QUESTIONS ON FYUPDU FOUR YEAR UG COURSE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जीएसटी की नई दरें, सस्ता होगा ये सामान, रिफंड पाना आसान

आज 19 अगस्त 2025 का राशिफल: मंगलवार को मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा भाग्य का साथ, धन खर्च बढ़ेगा

युद्ध खत्म करने को रूस तैयार! सीजफायर के लिए यूक्रेन के सामने रखी बड़ी शर्त

व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के सूट की तारीफ, बदले-बदले नजर आए डोनाल्ड ट्रंप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.