ETV Bharat / state

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; जानें किन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध, रूट देखकर ही निकलें

लोगों से अपील की गई है कि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. इस मार्ग को आपातकालीन स्थिति के तहत प्रभावित घोषित किया गया.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2025 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और उससे जुड़ी विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर राजधानी में ट्रैफिक संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पुलिस ने बताया है कि रात 9 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा. लोगों से अपील की गई है कि वे इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर असुविधा से बचें.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जिन इलाकों को आपातकालीन स्थिति के तहत प्रभावित घोषित किया है, उनमें डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट आईटीओ चौक, वीवीआईपी मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांतिवन क्रॉसिंग शामिल हैं. हनुमान सेतु–वागा पुल, एपीजे मार्ग, विजय घाट मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, राजघाट लेन और रिंग रोड आईटीओ फ्लाईओवर से हनुमान सेतु तक, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और आईटीओ मार्ग का आसपास का इलाका भी शामिल है. इन क्षेत्रों में भारी व हल्के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

यहां पार्किंग पर रहेगा प्रतिबंध: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग व आईटीओ रोड (हनुमान सेतु–शांति वन से राजघाट) के आसपास किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी. वहीं आईटीओ फ्लाईओवर से प्रभावित नेशनल हाइवे, विश्वनाथ मार्ग, एपीजे मार्ग व आईटीओ मार्ग पर पार्किंग पूरी तरह से निषिद्ध होगी. ऐसे वाहनों को हटाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यात्रियों व वाहन चालकों को सामान्य दिशा-निर्देश: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों व वाहन चालकों से अपील की है कि वे सुबह के समय यात्रा से पहले अपनी योजना बना लें. वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, जिससे असुविधा से बचा जा सकें. पुलिस ने कहा है कि ताजा और सटीक जानकारी के लिए लोग आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स भी चेक कर सकते हैं.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया बयान: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर भी जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि दिल्लीवासियों को 2 अक्टूबर को संभावित ट्रैफिक प्रतिबंधों का पालन करना होगा. यात्री अपनी यात्रा वैकल्पिक मार्गों से प्लान करें. 2 अक्टूबर को सुबह रात 9 बजे के बीच दिल्ली के कई अहम मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा. खासतौर पर राजघाट और आसपास के क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली में रामलीला देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कहा- भगवान राम का जीवन सत्य और त्याग की देता है प्रेरणा

दशहरा पर यमुना पार आएंगे PM मोदी, आईपी एक्सटेंशन रामलीला ग्राउंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI TRAFFIC POLICEदिल्ली ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरीTRAFFIC ADVISORY ON 2 OCTOBER DELHIDELHI TRAFFIC POLICE ADVISORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.