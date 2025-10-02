ETV Bharat / state

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; जानें किन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध, रूट देखकर ही निकलें

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और उससे जुड़ी विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर राजधानी में ट्रैफिक संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पुलिस ने बताया है कि रात 9 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा. लोगों से अपील की गई है कि वे इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर असुविधा से बचें.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जिन इलाकों को आपातकालीन स्थिति के तहत प्रभावित घोषित किया है, उनमें डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट आईटीओ चौक, वीवीआईपी मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांतिवन क्रॉसिंग शामिल हैं. हनुमान सेतु–वागा पुल, एपीजे मार्ग, विजय घाट मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, राजघाट लेन और रिंग रोड आईटीओ फ्लाईओवर से हनुमान सेतु तक, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और आईटीओ मार्ग का आसपास का इलाका भी शामिल है. इन क्षेत्रों में भारी व हल्के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

यहां पार्किंग पर रहेगा प्रतिबंध: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग व आईटीओ रोड (हनुमान सेतु–शांति वन से राजघाट) के आसपास किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी. वहीं आईटीओ फ्लाईओवर से प्रभावित नेशनल हाइवे, विश्वनाथ मार्ग, एपीजे मार्ग व आईटीओ मार्ग पर पार्किंग पूरी तरह से निषिद्ध होगी. ऐसे वाहनों को हटाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.