दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; जानें किन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध, रूट देखकर ही निकलें
लोगों से अपील की गई है कि वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. इस मार्ग को आपातकालीन स्थिति के तहत प्रभावित घोषित किया गया.
Published : October 2, 2025 at 11:15 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और उससे जुड़ी विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर राजधानी में ट्रैफिक संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पुलिस ने बताया है कि रात 9 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा. लोगों से अपील की गई है कि वे इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर असुविधा से बचें.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जिन इलाकों को आपातकालीन स्थिति के तहत प्रभावित घोषित किया है, उनमें डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट आईटीओ चौक, वीवीआईपी मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांतिवन क्रॉसिंग शामिल हैं. हनुमान सेतु–वागा पुल, एपीजे मार्ग, विजय घाट मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, राजघाट लेन और रिंग रोड आईटीओ फ्लाईओवर से हनुमान सेतु तक, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और आईटीओ मार्ग का आसपास का इलाका भी शामिल है. इन क्षेत्रों में भारी व हल्के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.
यातायात निर्देशिका— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 1, 2025
02.10.2025 (सुबह 06:00–09:00 बजे) को आपातकालीन परिस्थितियों के संबंध मे, W पॉइंट, A पॉइंट ITO चौक, BSZ मार्ग, दिल्ली गेट, JLN मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग, हनुमान सेतु-वाई पॉइंट, NS मार्ग, निषाद राज मार्ग, सलीम गढ़ फ्लाईओवर बाईपास, MGM-प्रगति… pic.twitter.com/L9MsfrhHHn
यहां पार्किंग पर रहेगा प्रतिबंध: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग व आईटीओ रोड (हनुमान सेतु–शांति वन से राजघाट) के आसपास किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी. वहीं आईटीओ फ्लाईओवर से प्रभावित नेशनल हाइवे, विश्वनाथ मार्ग, एपीजे मार्ग व आईटीओ मार्ग पर पार्किंग पूरी तरह से निषिद्ध होगी. ऐसे वाहनों को हटाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यात्रियों व वाहन चालकों को सामान्य दिशा-निर्देश: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों व वाहन चालकों से अपील की है कि वे सुबह के समय यात्रा से पहले अपनी योजना बना लें. वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, जिससे असुविधा से बचा जा सकें. पुलिस ने कहा है कि ताजा और सटीक जानकारी के लिए लोग आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स भी चेक कर सकते हैं.
ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया बयान: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर भी जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि दिल्लीवासियों को 2 अक्टूबर को संभावित ट्रैफिक प्रतिबंधों का पालन करना होगा. यात्री अपनी यात्रा वैकल्पिक मार्गों से प्लान करें. 2 अक्टूबर को सुबह रात 9 बजे के बीच दिल्ली के कई अहम मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा. खासतौर पर राजघाट और आसपास के क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली में रामलीला देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कहा- भगवान राम का जीवन सत्य और त्याग की देता है प्रेरणा
दशहरा पर यमुना पार आएंगे PM मोदी, आईपी एक्सटेंशन रामलीला ग्राउंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम