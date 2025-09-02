नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है. इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए पुराना लोहे का पुल (ओल्ड आयरन ब्रिज) को बंद करने की घोषणा कर दी है. यह प्रतिबंध 2 सितंबर को शाम चार बजे से लागू कर दिया गया है, जो कि अगले आदेश तक जारी रहेगा. पुल पर दोनों ओर से ही यातायात पूरी तरह रोक दिया जाएगा.
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि यह निर्णय एहतियात के तौर पर लिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. इसे लेकर डायवर्जन पॉइंट्स तय किए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस ने ओल्ड उस्मानपुर, हनुमान सेतु, बेला रोड और ओल्ड आयरन ब्रिज के दोनों छोर से मार्ग बदलने के आदेश दिए हैं.
यातायात परामर्श— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 2, 2025
यमुना नदी में बढ़ते जल स्तर के कारण ओल्ड आयरन ब्रिज 02/09/2025, शाम 04:00 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेगा।
📍 वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें
📍 सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें
📍यातयात पुलिस के निर्देशों का पालन करें#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/fxWYRDM4LT
सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग-
- आईएसबीटी कश्मीरी गेट, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन और रेड फोर्ट से आने वाले वाहन, हनुमान सेतु होकर राणा राम कोहली मार्ग और गीता कॉलोनी रोड से गुजर सकेंगे.
- राजघाट और शांति वन रोड से आने वाले वाहन, बेला रोड टी प्वाइंट से शांति वन चौक होते हुए आउटर रिंग रोड जा पाएंगे.
- शाहदरा और पूर्वोत्तर दिल्ली से आने वाले वाहन पुलपुल रोड लूप और राणा राम कोहली मार्ग से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे.
- वहीं पूर्वी दिल्ली यानी मयूर विहार और पांडव नगर से आने वाले वाहन गीता कॉलोनी फ्लाईओवर और शांति वन चौक का इस्तेमाल करेंगे.
पुलिस ने साफ किया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए नियमों का पालन बहुत जरूरी है. भीड़भाड़ वाले मार्गों पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और मौके पर निर्देश देते रहेंगे. साथ ही किसी भी आपात स्थिति में यात्री दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1095 या 011-25844444 पर संपर्क कर सकते हैं. रियल टाइम अपडेट के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. प्रशासन ने अपील की है कि लोग संयम बनाए रखें और पुलिस की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें.
यह भी पढ़ें-
दिल्ली के किसानों पर टूटा मुसीबत का पहाड़, खेतों में घुसा यमुना का पानी, हजारों एकड़ फसल जलमग्न
दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ से तबाही: घरों में घुसा पानी, लोग छतों व राहत कैंपों में शरण लेने को मजबूर, देखिए Ground Report