नेपाल के हालातों से दिल्ली के व्यापारी चिंतित, बस सेवा प्रभावित, दूतावास पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा

नई दिल्ली: नेपाल में हालात बद से बदतर हो गए हैं. जलते भभकते नेपाल पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है. वजह सोशल मीडिया पर बैन. क्योंकि नेपाल भारत की सीमा से सटा हुआ है. ऐसे में भारत के लिए भी नेपाल के हालात चिंता का कारण बन सकते हैं.

नेपाल में सोशल मीडिया को बैन करने के सरकारी आदेश के खिलाफ हिंसा ने वहां के हालात बहुत खराब कर दिए हैं. कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसक हुए प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की राजधानी काठमांडू की शक्ल और सूरत बिगाड़ दी है. सेना की फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी मारे गए तो प्रदर्शनकारियों ने भी सरकारी और संसद समेत निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है. यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों को पीटने की घटनाएं भी हुईं.

दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

भयानक आगजनी के बाद नेपाल की सड़कों पर सेना की गश्त चल रही है. दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यहां आए नेपाल के निवासी तेग बहादुर ने बताया कि वो घूंसा का रहने वाला है, उसे अपने परिवार की चिंता हो रही है. मोबाइल से बात हुई है लेकिन आगे क्या होगा यह सोचकर परेशान हैं.

कारोबार को लेकर व्यापारी चिंतित

नेपाल में बिगड़ते हालातों ने दिल्ली और देश के लाखों व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. अरबों रुपए का सामान दिल्ली और देश के व्यापारी नेपाल में निर्यात करते हैं और व्यापारियों को अब अपनी पेमेंट डूबने का डर सता रहा है.

नेपाल के हालातों से घबराए व्यापारी, भारत-नेपाल के बीच होता है मिलियन डॉलर का इंपोर्ट-एक्पोर्ट

दिल्ली और देश में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बयान जारी करके कहा कि नेपाल के हालात ने दिल्ली और देश के व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है और यहां के व्यापारी , नेपाल के अपने साथी व्यापारियों से फोन और मैसेज करके हालात की जानकारी ले रहे हैं. बृजेश गोयल के मुताबिक 2024-25 में भारत ने नेपाल को लगभग 7335 मिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया था.