ETV Bharat / state

GST की दरें कम होने से सस्ती होंगी दवाइयां और खाने पीने की चीजें, जानिए, क्या बोले दिल्ली के व्यापारी

पीएम मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित कर कहा कि सोमवार 22 सितंबर से नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू जो देश को बनाएगा आत्मनिर्भर

जीएसटी की दरें कम होने पर जानिए क्या बोले दिल्ली के व्यापारी
जीएसटी की दरें कम होने पर जानिए क्या बोले दिल्ली के व्यापारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2025 at 11:05 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से जो जीएसटी का तोहफा दिवाली पर देने की घोषणा की थी. वह जीएसटी की घटी हुई दरें सोमवार यानिे नवरात्रि के पहले दिन से लागू गई है. इसको लेकर ईटीवी भारत ने दवाइयों और अन्य चीजों के सस्ते होने पर व्यापारियों से बातचीत की.

दवाइयों के सस्ते होने को केमिस्ट एलायंस ने बताया तोहफा : जीएसटी की दरें कम होने से दवाइयां के सस्ते होने को लेकर रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर एंड केमिस्ट एलायंस (आरडीसीए) दिल्ली के जोनल हेड और मेडिकल स्टोर संचालक डॉ. बसंत गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी कम करके बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है. इससे लोगों को दवाइयों पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि दवाइयों पर अधिकतम 12% जीएसटी था जो घटाकर के अब 5% कर दिया गया है. इसके अलावा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स थी उनका जीएसटी 0% कर दिया गया है.

दिल्ली के व्यापारियों की नई जीएसटी दर पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जीएसटी 0% किया गया : लाइफ सेविंग ड्रग्स वो हैं वह कैंसर में के इलाज में इस्तेमाल होती हैं. कैंसर की दवाइयां ज्यादा महंगी होती हैं ऊपर से उन पर जीएसटी लगने से वह और ज्यादा महंगी हो जाती थीं. अब इन पर जीएसटी जीरो होने से आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है. इससे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई दवाई 100 रुपए की आती थी उस पर पहले 12% जीएसटी लगता था अब अगर वह लाइफ सेविंग ड्रग्स है तो जीरो जीएसटी से उसका रेट घटकर के 88 रूपये रह जाएगा.


सरकार को दवा कंपनियों को रेट बढ़ाने से रोकने की जरूरत : डॉक्टर बसंत गोयल ने आगे कहा कि दवाइयों पर जीएसटी कम करने के साथ ही सरकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि दवा कंपनियां जीएसटी कम होने के बाद कहीं रेट ना बढ़ा दें. अगर रेट बढ़े तो लोगों को दवाइयों पर जीएसटी घटने और जीएसटी जीरो होने का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा. लोगों के ऊपर उतना ही बोझ बढ़ जाएगा.

रेडीमेड कपड़ों पर भी जीएसटी कम करने की मांग : कपड़ा व्यापारी और कृष्णा नगर व्यापार सेवा संघ लाल कक्वार्टर मार्केट के महासचिव और रेडीमेड कपड़ा व्यापारी अनूप अग्रवाल ने कहा कि सरकार की ओर से लोगों की अधिकतर जरूरत की चीजों और खाने पीने की चीजों, दवाइयों, गाड़ियों और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जीएसटी को खत्म कर दिया गया. इससे लोगों को बड़ी राहत मिली. लेकिन, सरकार ने रेडीमेड कपड़ों के ऊपर जो जीएसटी 12% था वह बढ़ा करके 18% कर दिया. इससे रेडीमेड कपड़ों को खरीदने वाले लोगों पर जीएसटी की मार पड़ने की स्थिति पैदा हो गई है. अनूप अग्रवाल ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि 18 पर्सेंट जीएसटी को लहंगा और शेरवानी से कम किया जाए जिससे माध्यमवर्गीय लोग भी लहंगा और शेरवानी को बिना जीएसटी की मार के पहन सकें.

10 ट्रिलियन इकॉनमी की दिशा में बढ़ेगा देश- प्रवीण खंडेलवाल
10 ट्रिलियन इकॉनमी की दिशा में बढ़ेगा देश- प्रवीण खंडेलवाल (ETV Bharat)

10 ट्रिलियन इकॉनमी की दिशा में बढ़ेगा देश- प्रवीण खंडेलवाल : कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक के सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की स्वतंत्रता के बाद पहली बार करीब 400 वस्तुओं को 12 एवं 18 प्रतिशत के कर स्लैब से हटाकर 5 प्रतिशत के कर स्लैब में लाया गया है. वहीं, 28 प्रतिशत के कर स्लैब को खत्म कर अधिकांश वस्तुओं को 18 प्रतिशत के कर स्लैब में लाया गया है. इस साहसिक निर्णय से 15 से 20 प्रतिशत तक कीमतों में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा तथा निश्चित तौर पर वस्तुओं का उपभोग भी बढ़ेगा जिससे व्यापार में भी बड़ी वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं की बड़ी बचत होगी.वहीं देश की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की दिशा में अग्रसर होगी.

व्यापारियों और नागरिकों दोनों को मिलेगा सीधा लाभ :सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि कैट ने देशभर के सभी व्यापारी संगठनों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि कीमतों में हुई इस कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे. खंडेलवाल ने कहा कि इन सुधारों की प्रमुख विशेषताएं में “वन नेशन वन टैक्स वन सिम्प्लिसिटी रिटर्न दाखिल करना और अनुपालन अब और आसान, तेज़ और परेशानी-मुक्त होगा वहीं व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को टैक्स स्लैब में तार्किक बदलाव से व्यापारियों और नागरिकों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा.

नई जीएसटी दर बदलेगी कारोबार का चेहरा: देवराज बावेजा
भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही नयी जीएसटी व्यवस्था 22 सितम्बर 2025 से पूरे देश में लागू हो रही है. इसको लेकर दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष देवराज बावेजा का कहना है कि पुराने चार जीएसटी स्लैब को घटाकर मुख्यतः 5% और 18% की दरों में समाहित किया गया है तथा लक्ज़री व डेमेरिट श्रेणी के सामानों पर 40% तक कर लगाया गया है. इसके साथ ही लगभग 200 दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर दरें घटाई गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलने की संभावना है.

हमारा मानना है कि इन बदलावों से जहां एक ओर उपभोक्ता-खरीदशक्ति में वृद्धि होगी और मांग में सुधार आएगा, वहीं दूसरी ओर छोटे व मझोले व्यापारियों को कर प्रणाली की जटिलताओं से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, निर्माण सामग्री तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर दर घटने से इनकी कीमतें कम होंगी, जिससे विक्रय बढ़ने की संभावना है. इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिटर्न प्रक्रिया में भी सहजता आने से कारोबारियों को प्रशासनिक स्तर पर राहत मिलेगी.

परिवहन एवं कर सुधारों से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को मिलेगा लाभ: राजेंद्र कपूर
परिवहन एवं कर सुधारों से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को मिलेगा लाभ: राजेंद्र कपूर (ETV Bharat)
परिवहन एवं कर सुधारों से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को मिलेगा लाभ: राजेंद्र कपूरजीएसटी दरों में हुई कटौती को लेकर ऑल इंडिया मोटर एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा कि इन सुधारों से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को प्रत्यक्ष आर्थिक और संचालन संबंधी लाभ मिलेंगे. जीएसटी दरों में कमी से मालवाहन, ट्रक स्पेयर पार्ट्स और परिवहन सेवाओं पर कर का बोझ कम होगा. इन सुधारों के बाद ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को लागत कम करने, सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने और नए कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने का मौका मिलेगा.

ईंधन खर्च में कमी आएगी और प्रदूषण भी घटेगा :जीएसटी दरों में हुई कटौती से सड़क और अवसंरचना विकास के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के निर्माण से माल ढुलाई का समय और लागत दोनों घटेंगे. डिजिटल परमिट एवं ट्रैकिंग सिस्टम के कारण चेकपॉइंट पर लगने वाला समय घटेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी. पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के लिए सरकारी प्रोत्साहन से ईंधन खर्च में कमी आएगी और प्रदूषण भी घटेगा.

ये भी पढ़ें :

राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी बोले- सोमवार से देश में शुरू होगा 'GST बचत उत्सव'

22 सितंबर के बाद भी सामान सस्ता नहीं मिला? शिकायत दर्ज कराएं, तुरंत होगा निवारण

For All Latest Updates

TAGGED:

REACTIONS ON NEW GST RATESPRAVEEN KHANDELWAL OB NEW GST RATESजीएसटी की नई दर पर प्रतिक्रियाDELHI TRADERS REACTIONS ON NEW GST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने खोज शुरू की

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.