दिवाली-छठ पर रेलवे का तोहफा, दिल्ली से पटना के लिए चलाई जा रही ये एक्सप्रेस ट्रेन, किराया भी कम
रेलवे के मुताबिक त्योहारी सीजन में पैसेंजर्स को देखते हुए ये ट्रेन चलाई जा रही है. वंदे भारत हाईस्पीड ट्रेन से यात्रियों को सुविधा मिलेगी.
Published : October 6, 2025 at 6:26 PM IST
नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली से पटना के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी. यह स्पेशल ट्रेन यात्रियों को आरामदायक, तेज व सुरक्षित सफर प्रदान करेगी.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक ट्रेन संख्या 02252/02251 नई दिल्ली–पटना–नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी.
जानकारी के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन का अनुमानित किराया
CC कार चेयर का किराया अनुमानित-2500
EC एग्जीक्यूटिव चेयर का किराया अनुमानित-4600
यहां जानिए स्पेशल ट्रेन के बारे में सबकुछ
02252 नई दिल्ली–पटना वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को नई दिल्ली से चलेगी. 02251 पटना–नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन हर मंगलवार, गुरुवार व रविवार को पटना से रवाना होगी. दोनों दिशाओं में कुल 16-16 ट्रिप्स संचालित की जाएंगी, जिससे त्योहारों में घर जाने व वापसी करने वाले यात्रियों को अधिक विकल्प मिल सकें.
ट्रेन का समय व रूट विवरण
नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन सुबह 8:35 बजे रवाना होगी. रात 9:30 बजे पटना पहुंचेगी. पटना से चलने वाली ट्रेन सुबह 10:00 बजे रवाना होकर रात 11:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी.
इस स्पेशल ट्रेन को अलीगढ़ जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है. यह फेस्टिवल स्पेशल वंदे भारत ट्रेन 16 कोचों की अत्याधुनिक रेक की होगी. यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए ट्रेन में ऑटोमैटिक स्लाइडिंग डोर, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली, आधुनिक सीटें व अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए गए हैं.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार त्योहारी मौसम में यात्रियों की मांग को देखते हुए यह वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे लोगों को घर जाने और लौटने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो.
यात्रियों को मिलेगी सुविधा
दिल्ली व बिहार के बीच चलने वाली इस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से दीवाली, छठ पूजा व अन्य त्योहारों पर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. यह ट्रेन तेज गति, आराम व समय की पाबंदी के साथ यात्रियों को प्रीमियम यात्रा अनुभव प्रदान करेगी. लोग समय से टिकट बुकिंग कर लें जिससे बाद में असुविधा से बच सकें.
ये भी पढ़ें-त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी राहत: अब ललितग्राम तक दौड़ेगी वैशाली एक्सप्रेस, जानें रूट और टाइमिंग
ये भी पढ़ें- रेगुलर ट्रेनों में सीटें उपलब्ध, आरक्षित सीट पर सफर करने के लिए समय से बुक कर लें टिकट