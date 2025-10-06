ETV Bharat / state

दिवाली-छठ पर रेलवे का तोहफा, दिल्ली से पटना के लिए चलाई जा रही ये एक्सप्रेस ट्रेन, किराया भी कम

दिल्ली से पटना स्पेशल ट्रेन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 6, 2025 at 6:26 PM IST 3 Min Read