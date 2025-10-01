ETV Bharat / state

त्योहारों पर सफर आसान, दिल्ली से इंदौर और पुणे के लिए उत्तर रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें

त्योहारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने इंदौर–हजरत निजामुद्दीन और पुणे–हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की.

दिल्ली से इंदौर और पुणे के लिए स्पेशल ट्रेनें
दिल्ली से इंदौर और पुणे के लिए स्पेशल ट्रेनें
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2025 at 8:37 PM IST

नई दिल्ली: आगामी त्योहारों को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इनमें हजरत निजामुद्दीन व नई दिल्ली से चलने वाली विशेष ट्रेनें शामिल हैं. रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को पर्याप्त सुविधा व सीट उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है.

दिल्ली से चलने वाली विशेष ट्रेनें व समय

  • इंदौर–हजरत निजामुद्दीन द्वि-साप्ताहिक स्पेशल (09309/09310) ट्रेन चलेगी.
  • इंदौर से हजरत निजामुद्दीन (09309) के लिए ट्रेन शुक्रवार एवं रविवार को चलाई जाएगी.
  • इस ट्रेन का संचालन 3 अक्टूबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा.
  • शाम 17:00 बजे इंदौर से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 05:00 बजे ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी.
  • हजरत निजामुद्दीन से इंदौर (09310) ट्रेन शनिवार एवं सोमवार को 4 अक्टूबर से 1 दिसंबर के बीच चलेगी.
  • सुबह 8:20 बजे प्रस्थान कर ट्रेन रात 9 बजे इंदौर पहुंचेगी.
  • इस ट्रेन को देवास, उज्जैन जं., नागदा, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मथुरा जं. पर ठहराव दिया गया है.

ट्रेन संख्या 01493, पुणे जं. - हजरत निजामुद्दीन. द्वि-साप्ताहिक ट्रेन

  • 6 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगी
  • पुणे जं. से यह ट्रेन शाम 17.30 बजे चलेगी
  • अगले दिन रात 20.00 दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी.
  • ट्रेन संख्या 01494 हजरत निजामुद्दीन – पुणे जं. 7 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगी.
  • यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से रात 21.25 बजे चलेगी. अगले दिन 23.55 बजे पुणे जं. पहुंचेगी.
  • इस ट्रेन को नावला,कल्याण जं., भिवंडी रोड, वसई रोड,पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा जं, रतलाम जं., शामगढ, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा जं., सवाईमाधोपुर जं.,गंगापुर सिटी एवं मथुरा जं. रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि समय से ट्रेनो में आरक्षित टिकट ले लें, जिससे उन्हें आरक्षित सीट पर सफर करने की सुविधा मिल सके क्योंकि त्योहारी सीजन में भीड़ काफी भीड़ होती है.

