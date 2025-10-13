प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली में होगी आर्टिफिशियल रेन, मेरठ एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट का ट्रायल शुरू

प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली में होगी आर्टिफिशियल रेन, मेरठ एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट का ट्रायल शुरू
बीते महीने दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर उसकी रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल रेन कराने की सभी एजेंसियों से मंजूरी मिल गई थी
Published : October 13, 2025 at 10:54 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में तापमान में गिरावट होने के साथ ही प्रदूषण के स्तर में इजाफा होने लगा है. नई सरकार का दावा है कि इस बार सर्दियों में दमघोंटू माहौल न बने इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है. उधर, प्रदूषण का स्तर खतरनाक पहुंचने पर आर्टिफिशियल रेन कराने का एकमात्र उपाय करने को भी हरी झंडी मिल चुकी है.
अक्टूबर व नवंबर माह में आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल करने के लिए Cessna एयरक्राफ्ट दिल्ली में उड़ान भरेंगे. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को बताया कि आर्टिफिशियल रेन के लिए जिस विशेष विमान से क्लाउड सीडिंग दिल्ली के ऊपर बादलों में की जाएगी, वह विमान मेरठ एयरपोर्ट पर आ चुका है. उन्होंने बताया कि यह Cessna एयरक्राफ्ट मेरठ एयरपोर्ट पर खड़ा है. बारिश खत्म होने के बाद लगातार पायलट इसे उड़ाकर दिल्ली के एयरस्पेस में परिचित हो रहे हैं. पर्यावरण मंत्री ने सोमवार को मेरठ जाकर इसका जायजा भी लिया.
यह Cessna एयरक्राफ्ट मेरठ एयरपोर्ट पर खड़ा है। बारिश खत्म होने के बाद लगातार हमारे पायलट इसे उड़ाकर दिल्ली के एयरस्पेस में परिचित हो रहे हैं।— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) October 13, 2025
जिस एरिया में उन्हें बारिश करनी है, वहां फ्लाइंग लेवल 30 से लेकर फ्लाइंग लेवल 70 के बीच यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग किस… pic.twitter.com/x2PAeqLNLU
• आईआईटी कानपुर की टीम VT Cessna विमान में फ्लेयर-बेस्ड सिस्टम से सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट मिलाकर विशेष मिश्रण का प्रयोग करेगी.
• कुल पांच उड़ानों की योजना है, जिनमें प्रत्येक उड़ान कम से कम 100 वर्ग किमी क्षेत्र में एक से 1.5 घंटे तक संचालित की जाएगी.
• उड़ानें अत्यधिक सुरक्षा वाले क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन आदि अन्य विशिष्ट स्थानों) से दूर रहेंगी.
• एअर क्वालिटी पर असर का विश्लेषण CAAQMS मॉनिटरिंग स्टेशनों के ज़रिए किया जाएगा.
• इस प्रयोग में मुख्यतः निंबोस्ट्रेटस (Ns) बादलों का चयन किया जाएगा जो 500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं और जिनमें कम से कम 50% नमी होनी चाहिए.
• परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹3.21 करोड़ है और इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है.
इस दौरान फोटोग्राफी और वीडियो की इजाजत नहीं होगी.
