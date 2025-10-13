ETV Bharat / state

प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली में होगी आर्टिफिशियल रेन, मेरठ एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट का ट्रायल शुरू

पर्यावरण मंत्री के मुताबिक जिस एरिया में उन्हें बारिश करनी है, वहां फ्लाइंग लेवल 30 से लेकर फ्लाइंग लेवल 70 के बीच यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग किस तरीके से की जाएगी, ताकि यह प्रयोग पूरी तरह सफल हो. उन्होंने बताया कि पर्यावरण विभाग, दिल्ली ATC, इंडियन ATC और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर यह प्रैक्टिस की जा रही है ताकि किसी भी कमर्शियल एयर ऑपरेशन में कोई रुकावट न आए.

अक्टूबर व नवंबर माह में आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल करने के लिए Cessna एयरक्राफ्ट दिल्ली में उड़ान भरेंगे. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को बताया कि आर्टिफिशियल रेन के लिए जिस विशेष विमान से क्लाउड सीडिंग दिल्ली के ऊपर बादलों में की जाएगी, वह विमान मेरठ एयरपोर्ट पर आ चुका है. उन्होंने बताया कि यह Cessna एयरक्राफ्ट मेरठ एयरपोर्ट पर खड़ा है. बारिश खत्म होने के बाद लगातार पायलट इसे उड़ाकर दिल्ली के एयरस्पेस में परिचित हो रहे हैं. पर्यावरण मंत्री ने सोमवार को मेरठ जाकर इसका जायजा भी लिया.

नई दिल्ली: दिल्ली में तापमान में गिरावट होने के साथ ही प्रदूषण के स्तर में इजाफा होने लगा है. नई सरकार का दावा है कि इस बार सर्दियों में दमघोंटू माहौल न बने इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है. उधर, प्रदूषण का स्तर खतरनाक पहुंचने पर आर्टिफिशियल रेन कराने का एकमात्र उपाय करने को भी हरी झंडी मिल चुकी है.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया दौरा (ETV BHARAT)

दिल्ली सरकार की योजना को पहले ही भारतीय मौसम विभाग से मंजूरी मिलने के बाद गत सितंबर माह में डीजीसीए (डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन) से भी मंजूरी मिल गई थी. पर्यावरण मंत्री के मुताबिक सबसे पहले उत्तरी बाहरी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराया जाएगा, इसके लिए तब गाज़ियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरेंगे.बता दें कि आमतौर पर दिल्ली में सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है. प्रदूषण कम करने व स्वच्छ हवा सभी का अधिकार है, एंटी स्मॉग गन, स्प्रिंकलर, और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के कड़े नियमों से लेकर अब आसमान तक सरकार ने दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में हर संभव प्रयास करने की कोशिश की है. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने बताया कि बंद पड़े स्मॉग टावर को भी चालू करने की कवायद जारी है.• आईएमडी रियल टाइल पर बादलों की स्थिति, ऊँचाई, नमी और हवा की दिशा जैसी जानकारी उपलब्ध कराएगा.

• आईआईटी कानपुर की टीम VT Cessna विमान में फ्लेयर-बेस्ड सिस्टम से सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट मिलाकर विशेष मिश्रण का प्रयोग करेगी.

• कुल पांच उड़ानों की योजना है, जिनमें प्रत्येक उड़ान कम से कम 100 वर्ग किमी क्षेत्र में एक से 1.5 घंटे तक संचालित की जाएगी.

• उड़ानें अत्यधिक सुरक्षा वाले क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन आदि अन्य विशिष्ट स्थानों) से दूर रहेंगी.



• एअर क्वालिटी पर असर का विश्लेषण CAAQMS मॉनिटरिंग स्टेशनों के ज़रिए किया जाएगा.



• इस प्रयोग में मुख्यतः निंबोस्ट्रेटस (Ns) बादलों का चयन किया जाएगा जो 500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं और जिनमें कम से कम 50% नमी होनी चाहिए.



• परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹3.21 करोड़ है और इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है.



इस दौरान फोटोग्राफी और वीडियो की इजाजत नहीं होगी.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में बढ़ेगा प्रदूषण तो कराई जाएगी कृत्रिम बारिश, जानिए क्या बोले पर्यावरण विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें- दिल्ली में सितंबर के दूसरे हफ्ते में कराई जाएगी क्लाउड सीडिंग, मंत्री सिरसा ने किया ऐलान