दिल्ली से चेन्नई जा रही फ्लाइट अचानक इंदौर एयरपोर्ट पर उतरी, स्ट्रेचर लेकर दौड़े कर्मचारी - FLIGHT EMERGENCY LANDING IN INDORE

इंदौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 19, 2025 at 12:26 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 12:51 PM IST 2 Min Read

इंदौर: रविवार को एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग इंदौर एयरपोर्ट पर की गई. जानकारी के अनुसार, दिल्ली से चेन्नई जा रहे विमान में एक यात्री को अचानक सीने में दर्द उठा था. घटना की सूचना मिलने पर प्लेन में मौजूद स्टाफ ने तुरंत प्लेन को इंदौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाया. वहीं, यात्री को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया. जहां लगभग 3 घंटे उपचार के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया. मॉस्को से घर जा रहा था व्यक्ति

