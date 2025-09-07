ETV Bharat / state

दिल्ली की शिक्षिका अनु गुप्ता 'मार्गदर्शक शिक्षकों' की श्रेणी में राज्य पुरस्कार से सम्मानित, जानिए क्या है इनका योगदान

अनु गुप्ता पिछले 17 वर्षों से दिल्ली के शिक्षा निदेशालय में अंग्रेजी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं.

दिल्ली की प्रेरणादायी शिक्षिका अनु गुप्ता: मार्गदर्शक शिक्षकों की श्रेणी में राज्य पुरस्कार से सम्मानित
दिल्ली की प्रेरणादायी शिक्षिका अनु गुप्ता: मार्गदर्शक शिक्षकों की श्रेणी में राज्य पुरस्कार से सम्मानित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2025 at 2:56 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह में सर्वोदय कन्या विद्यालय, आनंद विहार की शिक्षिका अनु गुप्ता को मार्गदर्शक शिक्षकों की विशेष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वे इस श्रेणी में सम्मानित होने वाली एकमात्र शिक्षिका हैं. पुरस्कार मिलने के बाद सोसाइटी के लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया. यह पुरस्कार शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है.

अनु गुप्ता पिछले 17 वर्षों से दिल्ली के शिक्षा निदेशालय में अंग्रेजी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने बताया, "मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बच्चों से जुड़ पाई और उनकी मदद न केवल कक्षा के अंदर बल्कि बाहर भी कर पाई. मेरे कुछ विशेष पहल रहे, जिनकी वजह से सरकार ने हमें इस योग्य माना और राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया." उन्होंने बताया कि शिक्षक की भूमिका कक्षा तक सीमित नहीं है. उनके अतिरिक्त प्रयास जो बच्चों के समग्र विकास में योगदान देते हैं.

शिक्षिका अनु गुप्ता मार्गदर्शक शिक्षकों की श्रेणी में राज्य पुरस्कार से सम्मानित (ETV Bharat)

मेंटर शिक्षक की भूमिका और विशेष पहल: अनु गुप्ता पिछले चार साल से मेंटर शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने कहा, "मेंटर शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल होता है, जहां हम न केवल स्कूल के बच्चों से जुड़ते हैं बल्कि अन्य शिक्षकों से भी जुड़ते हैं. इस भूमिका में हम शिक्षकों को पढ़ाने के तरीकों की ट्रेनिंग देते हैं और अधिकांश समय बच्चों के साथ बिताते हैं." उनके कुछ प्रमुख इनिशिएटिव में 'बेबेस लर्निंग क्लब' शामिल है, जो सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए शुरू किया गया. इस क्लब के तहत वे छात्राओं को कुछ भी हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं.

अनु गुप्ता ने बताया कि हर सप्ताह एक नई किताब लेकर बच्चों के साथ सत्र आयोजित करती हैं, जहां वे बतातीं है कि "लड़कियां किसी से कम नहीं हैं." वे कल्पना चावला, टेसी थॉमस (भारत की मिसाइल वुमन के नाम से जानी जाती हैं) जैसी प्रेरणादायी महिलाओं की कहानियां पढ़ाती हैं. अनु गुप्ता ने कहा, "ये किताबें बच्चों के दिमाग पर सीधा असर डालती है. इससे उन्हें विश्वास होता था कि कोई भी चीज असंभव नहीं है."

दिल्ली की प्रेरणादायी शिक्षिका अनु गुप्ता: मार्गदर्शक शिक्षकों की श्रेणी में राज्य पुरस्कार से सम्मानित
दिल्ली की प्रेरणादायी शिक्षिका अनु गुप्ता: मार्गदर्शक शिक्षकों की श्रेणी में राज्य पुरस्कार से सम्मानित (ETV Bharat)

शिक्षिका होना केवल अध्यापन तक सीमित नहीं: इस पुरस्कार के लिए अपनी प्रेरणा का श्रेय देते हुए अनु गुप्ता ने कहा, ''सबसे पहले मैं अपनी मां को प्रेरणा मानूंगी, जिन्होंने मुझे शुरुआत से ही दिशा दिखाई और शिक्षिका बनने के लिए प्रोत्साहित किया. इसके बाद मेरी अंग्रेजी शिक्षिका बिंदु मैम, जिन्होंने कक्षा 8 तक मुझे पढ़ाया और आज भी मेरे साथ हैं. उनकी वजह से मैंने जाना कि शिक्षिका होना केवल अध्यापन तक सीमित नहीं है. एक शिक्षक बच्चों को भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है.''

अनु गुप्ता का शिक्षण दर्शन: अनु गुप्ता बोलीं; ''जब मैं बच्चों से बात करती हूं या पढ़ाती हूं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें केवल पढ़ाऊं ही नहीं, बल्कि उनका नैतिक समर्थन (मोरल सपोर्ट) भी बनूं. जो भी समस्या से बच्चे जूझते हैं, उनसे मैं खुलकर बात करती हूं और जितना संभव हो, उनकी मदद करती हूं.''

भावी शिक्षकों के लिए अनु गुप्ता का संदेश: भावी शिक्षकों के लिए अनु गुप्ता ने बताया कि टीचिंग एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, जहां आप हजारों बच्चों से जुड़ते हैं और उनकी प्रेरणा स्रोत बनते हैं. बच्चों की उन्नति के लिए खुद को समर्पित कर दें. अगर आप एक बच्चे के जीवन में भी बदलाव ला पाएं, तो आपका शिक्षक होना सफल माना जाएगा.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली में शिक्षक महाकुंभ का आयोजन, श्रेष्ठ शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से नवाजा गया
  2. दिल्ली के शिक्षक अवधेश कुमार झा शिक्षा को दे रहे नये आयाम, प्रेसिडेंट करेंगी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI TEACHERS STATE AWARDDELHI TEACHER ANU GUPTA AWARDEDINSPIRATIONAL TEACHER STATE AWARDदिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025DELHI STATE TEACHERS AWARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.