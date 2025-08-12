ETV Bharat / state

दिल्ली के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल को जल्द मिलेगी नई बिल्डिंग और वेटिंग हॉल, सत्या शर्मा ने की घोषणा - SWAMI DAYANAND HOSPITAL DELHI

इस घोषणा के साथ स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के मरीजों और उनके परिवारों को एक नई और बेहतर स्वास्थ्य सेवा का अनुभव मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली का स्वामी दयानंद हॉस्पिटल
दिल्ली का स्वामी दयानंद हॉस्पिटल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2025 at 4:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिला में सबसे बड़े एमसीडी संचालित स्वामी दयानंद हॉस्पिटल को जल्द ही नई बिल्डिंग और अत्याधुनिक वेटिंग हॉल की सौगात मिलने वाली है. मंगलवार को एमसीडी की स्थायी समिति की चेयरमैन सत्या शर्मा ने निरीक्षण के दौरान इस बात की घोषणा की. उनके साथ शाहदरा नॉर्थ के डिप्टी कमिश्नर कर्नल अभिषेक और पार्षद बी.एस. पवार भी मौजूद रहे.

निरीक्षण के दौरान टीम ने जच्चा-बच्चा वार्ड, ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक और जनरल ओपीडी ब्लॉक का दौरा किया. इस दौरान डॉक्टरों से बातचीत कर अस्पताल की मौजूदा सुविधाओं की जानकारी ली गई और मरीजों से सीधे फीडबैक भी प्राप्त किया गया. सत्या शर्मा ने अस्पताल में उपयोग हो रही आधुनिक मशीनों का भी जायजा लिया.

सत्य शर्मा चेयरमैन स्थाई समिति MCD (ETV Bharat)

हॉस्पिटल को मिलेगी नई बिल्डिंग और वेटिंग हॉल: सत्या शर्मा ने बताया कि स्वामी दयानंद हॉस्पिटल को नई बिल्डिंग के साथ-साथ आपातकालीन विभाग के पास एक बड़े वेटिंग हॉल का निर्माण किया जाएगा. वर्तमान में मरीजों और उनके परिजनों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था न होने से भारी असुविधा होती है. नए वेटिंग हॉल के बनने से यह समस्या दूर होगी और आपातकालीन सेवाओं के आसपास का क्षेत्र अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से 1952 से संचालित है और अपनी क्षमता से कहीं अधिक मरीजों की सेवा कर रहा है. यहां रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं, जो संख्या के मामले में हिंदू राव हॉस्पिटल से भी अधिक है. ऐसे में अस्पताल का विस्तार और आधुनिक सुविधाओं का विकास बेहद जरूरी है.

स्थाई समिति की चेयरमैन सत्या शर्मा ने किया निरीक्षण
स्थाई समिति की चेयरमैन सत्या शर्मा ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

'मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी': सत्या शर्मा ने यह भी आश्वासन दिया कि नई बिल्डिंग और वेटिंग हॉल के निर्माण के बाद मरीजों को न केवल बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी, बल्कि उनके परिजनों के लिए भी आरामदायक वेटिंग स्थल उपलब्ध होगा. इसके साथ ही अस्पताल के विभिन्न विभागों में आवश्यक उपकरण और संसाधन भी बढ़ाए जाएंगे, ताकि इलाज की गुणवत्ता और गति में सुधार हो सके.


